انتهت يورو 2020 - الدنمارك (0)-(1) فنلندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدنمارك ضد فنلندا في الجولة الأولى لمجموعات يورو 2020.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان فنلندا الدنمارك

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز فنلندا بهدف دون رد

ق 74: اوووووووووووه الحارس راديسكي يتصدى لركلة الجزاء من أمام هويبيرج

ق 73: ركلة جزاء للدنمارك بعد عرقلة يوسف بولسين

ق 60: جووووووووول أول لفنلندا بضربة رأسية من جويل بوهجانبالو

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 43: خروج إريكسن ونزول ماتياس جيناس

استكمال المباراة من الدقيقة 43

الاتحاد الدنماركي يعلن استكمال المباراة بعد عدة دقائق

الاتحاد الدنماركي يعلن استقرار حالة إريكسن بعدما تعرض لأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

نقل اللاعب إلى مستشفى قريب من ملعب المباراة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا بعد إصابة إريكسن

إريكسن يغادر أرض الملعب محمولا ولا أخبار جديدة عن حالته حتى الآن

الحكم ينهي الشوط الأول دون إكماله بعد توقف المباراة لفترة طويلة بسبب إصابة إريكسن

ق 42: إصابة قوية لإريكسن واللاعب يسقط دون تدخل مع أي لاعب ويفقد وعيه

ق 15: رأسية من هويبيرج والحارس راديسكي يتصدى ببراعة

ق 7: تسديدة قوية من جوناس ويند مهاجم الدنمارك يتصدى لها حارس فنلندا ويبعدها لركنية

انطلاق المباراة