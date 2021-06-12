شاكيري: سويسرا استقبلت هدفا سخيفا من ويلز

عبر شيردان شاكيري جناح منتخب سويسرا عن غضبه من الطريقة التي تعادلت بها ويلز مع بلاده.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة سويسرا وويلز في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال شاكيري لقناة "bein Sports" عقب اللقاء: "كان علينا التسجيل في الشوط الأول".

ووضح "لو كنا سجلنا هدفا كانت ستكون مباراة مختلفة تماما".

وتابع "سجلنا في الشوط الثاني، لكن تلقينا هدفا سخيفا عادة ما لا نتلقى مثله".

وأتم "علينا أن نستعيد تركيزنا للفوز في المباراتين المقبلتين والتأهل للدور المقبل".

























































وتواجه سويسرا نظيرتها إيطاليا في مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وفازت إيطاليا على تركيا بنتيجة 3-0 في افتتاح مباريات البطولة.

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