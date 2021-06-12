مهاجم سويسرا: كان علينا أن ندافع بشكل أفضل ضد ويلز

السبت، 12 يونيو 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

بريل إمبولو - سويسرا

يرى بريل إمبولو مهاجم منتخب سويسرا إن بلاده لم تدافع بشكل جيد ضد ويلز.

وتعادلت سويسرا مع ويلز بهدف لكل فريق في مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسجل إمبولو هدف بلاده في شباك ويلز.

أخبار متعلقة
هازارد: أسأت لـ ريال مدريد.. أود إظهار أني خلقت لهذا الفريق شاكيري: سويسرا استقبلت هدفا سخيفا من ويلز لا تستفز التنين فيرنر: نريد أن نكون هنا حتى المباراة الأخيرة.. وهذه قوة كانتي العظيمة

وقال إمبولو لقناة "bein Sports" عقب اللقاء: "المباراة كانت مفتوحة في الشوط الأول ولم نصنع فرصا كثيرة وويلز دافعت جيدا".

وأضاف "أرادوا الاعتماد على المرتدات ولم نترك المساحات ودافعنا جيدا".

وواصل "في الشوط الثاني صنعنا الفرص وسجلنا هدفا مستحقا لكن أدائنا تراجع".

واستمر "ويلز لديها جودة عالية واستفادوا من تراجعنا وتعادلوا".

وشدد "كان علينا أن ندافع بشكل أفضل".

وأتم "الكلام سهل ولكن لم يحالفنا الحظ".

وتلعب سويسرا ضد إيطاليا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى.

وتتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما سحقت تركيا 3-0 في افتتاح مباريات البطولة.

بريل إمبولو سويسرا ويلز يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 30 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 47 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك