مهاجم سويسرا: كان علينا أن ندافع بشكل أفضل ضد ويلز

يرى بريل إمبولو مهاجم منتخب سويسرا إن بلاده لم تدافع بشكل جيد ضد ويلز.

وتعادلت سويسرا مع ويلز بهدف لكل فريق في مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسجل إمبولو هدف بلاده في شباك ويلز.

وقال إمبولو لقناة "bein Sports" عقب اللقاء: "المباراة كانت مفتوحة في الشوط الأول ولم نصنع فرصا كثيرة وويلز دافعت جيدا".

وأضاف "أرادوا الاعتماد على المرتدات ولم نترك المساحات ودافعنا جيدا".

وواصل "في الشوط الثاني صنعنا الفرص وسجلنا هدفا مستحقا لكن أدائنا تراجع".

واستمر "ويلز لديها جودة عالية واستفادوا من تراجعنا وتعادلوا".

وشدد "كان علينا أن ندافع بشكل أفضل".

وأتم "الكلام سهل ولكن لم يحالفنا الحظ".

























































وتلعب سويسرا ضد إيطاليا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى.

وتتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما سحقت تركيا 3-0 في افتتاح مباريات البطولة.

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