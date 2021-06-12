حكمة معروفة، لا تستفز التنين. استفزت سويسرا التنين الويلزي مبكرا، فخطف منه نقطة، وأهدر السويسريون نقطتين سيجادل مدربهم فلاديمير بيتكوفيتش بأن فريقه كان يستحقهما.

تعادلت ويلز مع سويسرا في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى من يورو 2020، ليتقسما وصافة المجموعة خلف إيطاليا التي فازت على تركيا في الافتتاح 3-0، قبل أن تتواجه تركيا مع ويلز وسويسرا ضد إيطاليا في الجولة المقبلة.

بريل إمبولو سجل أولا للسويسريين، إلا أن رأسية كيرف مور منحت التعادل للتنانين الويلزية.

الفريقان دخلا المباراة بتشكيل ضم العديد من عناصر الخبرة، جرانيت تشاكا وجيردان شاكيري يقودان سويسرا مع المتألق بريل إمبولو، بينما قرر روب بايج الدفع بكل من جاريث بيل وآرون رامسي ودانييل جيمس.

🔴 بيل يقود هجوم ويلز وشاكيري يقود سويسرا في تشكيل المنتخبين لمواجهة اليوم #في_اليورو pic.twitter.com/2SHhHD8IWG — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 12, 2021

أول تهديد في المباراة كان ويلزيا. دانييل جيمس لعب عرضية وجدت رأس كيفر مور لكن تألق يان سومر بشكل رائع أمام الرأسية في الدقيقة 15.

وبعدها بـ 4 دقائق، كاد فابيان شار يمنح سويسرا التقدم، بكعب على الطائر من ركنية شاكيري، لكن دانييل وارد تصدى لتسديدته.

وفي بقية الشوط، أهدر هاريس سيفيروفيتش 3 فرص. تسديدة يسارية في الدقيقة 27 مرت بجوار مرمى وارد، وأخرى فوق عارضته في الدقيقة 41، قبل أن يهدر شبه انفراد بعد تعاون مع إمبولو في الدقيقة 45.

انتهى الشوط الأول دون أهداف، ولكن في الشوط الثاني حضرت الأهداف واستمرت المتعة.

في الدقيقة 47، اخترق بريل إمبولو وسدد من وضع جيد ولكن دانييل وارد تصدى للكرة وحولها لركنية، لعبها شاكيري لتجد رأس إمبولو نفسه، ليسجل هدف التقدم السويسري.

























































عرض إمبولو بدأ، انطلاقة عنترية في قلب دفاع ويلز قبل أن يمرر لكيفن مبابو الذي سدد بعيدا.

وفي الدقيقة 65، انطلق في هجمة مرتدة وسدد بباطن القدم بجوار مرمى وارد، بعد 5 دقائق من تسديدة قوية من بين ديفيز مدافع ويلز علت مرمى يان سومر.

ولكن في الدقيقة 74، وجدت الاستفاقة الويلزية ما بحثت عنه، عرضية وجدت رأسية كيفر مور مهاجم كارديف سيتي الذي سجلها في شباك سويسرا.

تذكرت سويسرا أن عليها الفوز بعد هدف مور، وكانت قريبة من ذلك في الدقيقة 85 عندما سجل بديل سيفيروفيتش، ماريو جافرانوفيتش، هدفا من اللمسة الأولى بعد متابعة لرأسية إمبولو، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداع التسلل.

وفي الدقيقة الأخيرة، تألق وارد أمام رأسية إمبولو، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.