تشكيل يورو 2020 - إريكسن وكريستنسن يقودان الدنمارك.. وفنلندا تعول على بوكي
السبت، 12 يونيو 2021 - 16:57
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا الدنمارك وفنلندا تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية ليورو 2020.
وجاء تشكيل الدنمارك:
حارس المرمى: شمايكل
الدفاع: مايلي - كريستنسن - كاير - فاس
وسط الملعب: ديلاني - هويبرج - إريكسن
الهجوم: برايثوايت - ويند - بولسن
بينما تشكيل فنلندا:
حارس المرمى: هراديكي
الدفاع: أورونين - أوشاجنيسي - أراجوري - رايتالا
وسط الملعب: تويفيو - سبارف - كامارا - لود
الهجوم: بوكي - بوهجانبالو
ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم روسيا وبلجيكا اللذين يتواجهان مساء السبت.
وتوجت الدنمارك بلقب اليورو في 1992.
بينما تشارك فنلندا لأول مرة في البطولة.