تشكيل يورو 2020 - إريكسن وكريستنسن يقودان الدنمارك.. وفنلندا تعول على بوكي

أعلن منتخبا الدنمارك وفنلندا تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية ليورو 2020.

وجاء تشكيل الدنمارك:

حارس المرمى: شمايكل

الدفاع: مايلي - كريستنسن - كاير - فاس

وسط الملعب: ديلاني - هويبرج - إريكسن

الهجوم: برايثوايت - ويند - بولسن

بينما تشكيل فنلندا:

حارس المرمى: هراديكي

الدفاع: أورونين - أوشاجنيسي - أراجوري - رايتالا

وسط الملعب: تويفيو - سبارف - كامارا - لود

الهجوم: بوكي - بوهجانبالو

ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم روسيا وبلجيكا اللذين يتواجهان مساء السبت.

وتوجت الدنمارك بلقب اليورو في 1992.

بينما تشارك فنلندا لأول مرة في البطولة.