تشكيل يورو 2020 - إريكسن وكريستنسن يقودان الدنمارك.. وفنلندا تعول على بوكي

السبت، 12 يونيو 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن

أعلن منتخبا الدنمارك وفنلندا تشكيل مباراتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية ليورو 2020.

وجاء تشكيل الدنمارك:

حارس المرمى: شمايكل

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الدفاع: مايلي - كريستنسن - كاير - فاس

وسط الملعب: ديلاني - هويبرج - إريكسن

الهجوم: برايثوايت - ويند - بولسن

بينما تشكيل فنلندا:

حارس المرمى: هراديكي

الدفاع: أورونين - أوشاجنيسي - أراجوري - رايتالا

وسط الملعب: تويفيو - سبارف - كامارا - لود

الهجوم: بوكي - بوهجانبالو

ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم روسيا وبلجيكا اللذين يتواجهان مساء السبت.

وتوجت الدنمارك بلقب اليورو في 1992.

بينما تشارك فنلندا لأول مرة في البطولة.

الدنمارك فنلندا يورو 2020
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