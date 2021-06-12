فيرنر: نريد أن نكون هنا حتى المباراة الأخيرة.. وهذه قوة كانتي العظيمة

أعرب تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا على استعداده لخوض غمار نهائيات يورو 2020، كما تحدث عن نجولو كانتي زميله في تشيلسي ولاعب وسط فرنسا.

ويستعد الناسيونال مانشافت لمواجهة فرنسا بطل العالم في ختام مباريات الجولة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال فيرنر في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الألماني: "أسبوعان ونصف من التحضير للبطولة يجب أن يكون كافيا. نحن نعلم أيضا من هو الخصم. وجاهزون".

وأضاف "بالنسبة لي، كان العام مليئا بالتقلبات. تعلمت الكثير وتحسنت أيضا في بعض المجالات. كان يجب أن عليّ أن أسجل هدفا أو هدفين آخرين. أنا أعمل على أن أكون جيدا".

وتابع "في الوقت الحالي، عدت إلى التشكيل الأساسي. لكنني لست اللاعب الذي يجلس في المدرجات. أنت تضع نفسك في خدمة الفريق. بالطبع آمل أن أفوز برهاني".

وأردف "كوني مهاجما، يجب عليّ أيضا تطوير نفسي في دور البديل، من الطبيعي أن تشارك كبديل في هذا المستوى من وقت لآخر. من المهم أن تُظهر للمدرب أنه يمكنك بعد ذلك مساعدة الفريق".

وعن زميله نجولو كانتي في صفوف تشيلسي قبل مواجهته بقميص فرنسا: "قوته العظيمة أنه متواضع، ولهذا يحبه العالم كله، يخرج إلى الملعب ويلعب كرة القدم، هذا كل شيء، لا يوجد ضجة من حوله".

وعن أهدافه مع تشيلسي الموسم المنصرم "ربما كنت سأسجل 5 أهداف أخرى بدون مساعد الفيديو. لكن تقنية الفيديو مفيدة، والفكرة الأساسية ليست خاطئة. وهذا ما قلته، لكن ربما عانيت أكثر هذا الموسم".

وأتم عن طموحه في يورو 2020: "نريد أن نكون هنا حتى المباراة الأخيرة. للقيام بذلك علينا أن نقدم كل ما لدينا من جودة إلى الملعب.ونعمل بجد على ذلك".

فيرنر صاحب الـ 25 عاما انضم لتشيلسي الصيف الماضي وسجل 12 هدفا في 52 مباراة وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا بأول مواسمه مع البلوز.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة السادسة رفقة فرنسا والبرتغال حامل اللقب والمجر.

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