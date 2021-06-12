هازارد: أسأت لـ ريال مدريد.. أود إظهار أني خلقت لهذا الفريق

اعترف إدين هازارد نجم ريال مدريد أنه أخطأ حين تبادل الضحك مع زملائه السابقين في تشيلسي بعد لقاء الناديين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي حسمه الأخير قبل أن يتوج باللقب لاحقا.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال البلجيكي في حواره مع صحيفة Het Nieuwsblad:"أخطأت، ما قاله (إدوارد) ميندي و(كورت) زوما لم يكن مضحكا، لكني لعبت مع زوما وأعرف ميندي. تسرني رؤية الأصدقاء مرة أخرى".

وأضاف "أعرف أني أسأت لريال مدريد. الكل افترض أنني لم أقصد ذلك. كنت منزعجا. لو هناك لقاء أردت الفوز به فهو ضد فريقي السابق في ملعب ستامفورد بريدج. بعض زملائي اتصلوا بي، إنها مجموعة جيدة وهذا أحد أسباب رغبتي في البقاء. الأجواء طيبة. حين دخلت غرفة ملابس ريال مدريد كنت منبهرا. هناك نجوم مثل سيرخيو راموس وكريم بنزيمة، أشخاص طبيعيون".

واستمر "لم أفكر لوهلة في الرحيل. لن أرحل بعد إخفاق، أود إظهار أني خلقت لريال مدريد. مضت سنتان صعبتان، كنت ولم أكن في ريال مدريد. حين لعبت كان الأمر صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا. لعبنا دون جمهور وأنا وقعت للنادي لألعب في سانتياجو برنابيو وهو ممتلئ عن آخره".

وأردف "أتمنى أن ينتهي العمل بسرعة في تجديد الملعب لتمتلئ المدرجات مرة أخرى، أحتاجها كذلك. ريال مدريد أكبر ناد في العالم وحين تلعب له يكون متوقعا منك أن تكون من أفضل لاعبي العالم".

وأتم "لست كريستيانو رونالدو، الأخير سجل 60 أو 70 هدفا في العام، أنا أحرزت هذا الكم في 7 أو 8 سنوات. أختلف عنه، لن أقفز مثله لأفوز بالتحام هوائي، لكني لم آت إلى هنا لأكون رونالدو الجديد. علي أن أكون فقط إدين هازارد".

خلال موسمين شارك هازارد (30 عاما) في 43 مباراة فقط مع ريال مدريد، سجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

إصاباته المتكررة حرمته من تقديم ولو جزء بسيط من أدائه المذهل مع تشيلسي.

وقالت تقارير في وقت سابق إن ريال مدريد يفكر في بيع اللاعب، لكن هازارد متمسك بالبقاء مع الفريق.