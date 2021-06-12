انتهت يورو 2020 - ويلز (1) - (1) سويسرا

السبت، 12 يونيو 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

ويلز - سويسرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ويلز وسويسرا ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لـ يورو 2020.

جاريث بيل وآرون رامسي ودانييل جيمس يقودون ويلز، في حين تعتمد سويسرا على جرانيت تشاكا وجيردان شاكيري وبريل إمبولو.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

---

نهاية المباراة

ق89: إمبولو ورأسية لكن داني وارد ينقذ مرماه من هدف محقق

ق88: جافرانوفيتش يدخل ليصنع الفارق. تسديدة من خارج المنطقة تمر بجوار مرمى ويلز.

ق87: تقنية حكم الفيديو المساعد تلغي هدف جافرانوفيتش.

ق85: جافرانوفيتش في دقيقة يشارك ويسجل جوووووول التقدم لسويسرا

ق75: ديفيد بروكس يحل بديلا لديفيد جيمس.

ق74: جوووول كيفر مور يسجل في مرمى يان سومر برأسية والتعااااادل

ق66: دينيس زكريا يحل بدلا من شاكيري.

ق65: إمبولو رائع.. مرتدة وتسديدة تمر بجوار قائم وارد.

ق64: عرضية رامسي تمر من أمام رأس مور.. استمرار الضغط الويلزي.

ق63: إنذار لكيفن مبابو بعد تدخل قوي على جو ألين. الإنذار الثاني لسويسرا بعد إنذار فابيان شار في الشوط الأول.

ق60: صاروخ من بين ديفيز تعلو عارضة سويسرا بعد أن لمست مانويل أكانجي

ق52: إمبولو متألق. انطلاقة عنترية في قلب دفاع سويسرا ويمرر لمبابو الذي يسدد بعيدا عن مرمى ويلز

ق48: جوووووول ركنية شاكيري تجد رأس إمبولو الذي لا يخطئ هذه المرة

ق47: بريل إمبولو يهدر انفرادا بمرمى داني وارد بعد تصد رائع من الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: تعاون رائع بين إيمبولو وسيفيروفيتش ولكن تسديدة الأخير من مسافة قريبة فوق عارضة ويلز.

ق41: تسديدة قوية جديدة من سيفريوفيتش تعلو عارضة ويلز

ق27: صاروخ يساري من هاريس سيفيروفيتش يمر بجوار قائم ويلز

ق19: حارس ويلز يتصدى بشكل رائع لكعب على الطائر من فابيان شار

ق15: أووووه رأسية رائعة من كيفر مور بعد عرضية دانييل جيمس ولكن يان سومر يتألق

ق6: تهديد سويسري أول.. عرضية رودريجيز تجد رأسية مبابو قريبة من مرمى وارد. ركنية لسويسرا.

ق2: عرضية ويلزية يتصدى لها يان سومر بثبات

انطلاق المباراة

ويلز سويسرا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 29 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 36 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 47 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك