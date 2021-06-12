انتهت يورو 2020 - ويلز (1) - (1) سويسرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ويلز وسويسرا ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لـ يورو 2020.

جاريث بيل وآرون رامسي ودانييل جيمس يقودون ويلز، في حين تعتمد سويسرا على جرانيت تشاكا وجيردان شاكيري وبريل إمبولو.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق89: إمبولو ورأسية لكن داني وارد ينقذ مرماه من هدف محقق

ق88: جافرانوفيتش يدخل ليصنع الفارق. تسديدة من خارج المنطقة تمر بجوار مرمى ويلز.

ق87: تقنية حكم الفيديو المساعد تلغي هدف جافرانوفيتش.

ق85: جافرانوفيتش في دقيقة يشارك ويسجل جوووووول التقدم لسويسرا

ق75: ديفيد بروكس يحل بديلا لديفيد جيمس.

ق74: جوووول كيفر مور يسجل في مرمى يان سومر برأسية والتعااااادل

ق66: دينيس زكريا يحل بدلا من شاكيري.

ق65: إمبولو رائع.. مرتدة وتسديدة تمر بجوار قائم وارد.

ق64: عرضية رامسي تمر من أمام رأس مور.. استمرار الضغط الويلزي.

ق63: إنذار لكيفن مبابو بعد تدخل قوي على جو ألين. الإنذار الثاني لسويسرا بعد إنذار فابيان شار في الشوط الأول.

ق60: صاروخ من بين ديفيز تعلو عارضة سويسرا بعد أن لمست مانويل أكانجي

ق52: إمبولو متألق. انطلاقة عنترية في قلب دفاع سويسرا ويمرر لمبابو الذي يسدد بعيدا عن مرمى ويلز

ق48: جوووووول ركنية شاكيري تجد رأس إمبولو الذي لا يخطئ هذه المرة

ق47: بريل إمبولو يهدر انفرادا بمرمى داني وارد بعد تصد رائع من الحارس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: تعاون رائع بين إيمبولو وسيفيروفيتش ولكن تسديدة الأخير من مسافة قريبة فوق عارضة ويلز.

ق41: تسديدة قوية جديدة من سيفريوفيتش تعلو عارضة ويلز

ق27: صاروخ يساري من هاريس سيفيروفيتش يمر بجوار قائم ويلز

ق19: حارس ويلز يتصدى بشكل رائع لكعب على الطائر من فابيان شار

ق15: أووووه رأسية رائعة من كيفر مور بعد عرضية دانييل جيمس ولكن يان سومر يتألق

ق6: تهديد سويسري أول.. عرضية رودريجيز تجد رأسية مبابو قريبة من مرمى وارد. ركنية لسويسرا.

ق2: عرضية ويلزية يتصدى لها يان سومر بثبات

انطلاق المباراة