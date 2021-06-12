تشكيل يورو 2020 – ويلز بقيادة الثلاثي الناري.. وسويسرا تعقد الآمال على شاكيري

السبت، 12 يونيو 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

ويلز - سويسرا

أعلن روب بايج المدير الفني لمنتخب ويلز تشكيل فريقه لمباراة سويسرا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لـ يورو 2020، ويعتمد فيه على ثلاثي ناري، جاريث بيل وآرون رامسي ودانييل جيمس.

وتسعى ويلز لتحقيق انتصار يضعها في التنافس المبكر على التأهل، بعد أن فازت إيطاليا ضمن نفس الجولة 3-0 أمس الجمعة على تركيا في افتتاح البطولة.

وأتى تشكيل ويلز كالتالي..

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حراسة المرمى: داني وارد

الدفاع: - كريس ميفام – جو رودون – بن ديفيز

الوسط: جو موريل - جو ألين –– آرون رامسي - كونور روبيرتس

الهجوم: دانييل جيمس - كيفر مور – جاريث بيل

أما فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لسويسرا، فيعتمد على جرانيت تشاكا وجيردان شاكيري، ومعهما بريل إمبولو، في المباراة المقامة في الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – فابيان شار

الوسط: ريكاردو رودريجيز – ريمو فريولر – جرانيت تشاكا – كيفن مبابو

الهجوم: جيردان شاكيري – هاريس سيفيروفيتش – بريل إمبولو

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