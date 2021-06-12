رومانو: دوناروما يخضع للفحص الطبي في باريس بعد لقاء إيطاليا وسويسرا

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا سيخضع قريبا لفحص طبي في باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو في تويتر "دوناروما سيخضع لفحص طبي كلاعب باريس الجديد خلال الأسبوع المقبل وليس في الـ48 ساعة المقبلة، متوقع بعد لقاء إيطاليا وسويسرا يوم الأربعاء".

وأضاف "العقد سيمتد إلى 2026، شبه نهائي بعد اجتماع المحامين ومجلس إدارة باريس".

ورحل دوناروما (22 عاما) عن ميلان بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

Gianluigi Donnarumma will undergo his medical as new PSG player next week and not in the next 48 hours - expected after Italy-Switzerland on Wednesday. Contract until June 2026 almost completed today between lawyers and PSG board. 🇮🇹 🇫🇷 🧤 #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

وقالت تقارير إنه قد ينتقل لباريس أو برشلونة، أو قد يحصل عليه الأول ويعيره إلى روما.

وشارك دوناروما أساسيا يوم الجمعة مع بلده إيطاليا ضد تركيا في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-صفر في افتتاح يورو 2020.