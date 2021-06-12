رومانو: دوناروما يخضع للفحص الطبي في باريس بعد لقاء إيطاليا وسويسرا

السبت، 12 يونيو 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - إيطاليا - تركيا - يورو 2020

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا سيخضع قريبا لفحص طبي في باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو في تويتر "دوناروما سيخضع لفحص طبي كلاعب باريس الجديد خلال الأسبوع المقبل وليس في الـ48 ساعة المقبلة، متوقع بعد لقاء إيطاليا وسويسرا يوم الأربعاء".

وأضاف "العقد سيمتد إلى 2026، شبه نهائي بعد اجتماع المحامين ومجلس إدارة باريس".

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ورحل دوناروما (22 عاما) عن ميلان بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وقالت تقارير إنه قد ينتقل لباريس أو برشلونة، أو قد يحصل عليه الأول ويعيره إلى روما.

وشارك دوناروما أساسيا يوم الجمعة مع بلده إيطاليا ضد تركيا في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-صفر في افتتاح يورو 2020.

دوناروما باريس سان جيرمان
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