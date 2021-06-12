بونوتشي: نستطيع منافسة أي فريق بهذا المستوى
السبت، 12 يونيو 2021 - 12:54
كتب : FilGoal
شدد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا أن فريقه قادر على منافسة أي منتخب إذا واصل بالمستوى ذاته الذي قدمه يوم الجمعة أمام تركيا في لقاء حسمه 3-صفر في افتتاح يورو 2020.
وقال بونوتشي في تصريحات صحفية بعد المباراة:"إنه السباق الأول، نأمل أن تكون الرحلة طويلة. متحمسون الآن لكن علينا أن نظل متواضعين. علينا إدراك أن بمقدورنا منافسة أي فريق إذا قدمنا الأداء الذي ظهر اليوم".
بينما أوضح زميله ليوناردو سبيناتزولا الذي نال جائزة رجل المباراة "كان أداء ممتازا. بدأ الأمر في الحافلة ونحن في الطريق للملعب، رؤية المشجعين جعلنا متحفزين. صبرنا، ومررنا الكرة جيدا".
وتصدرت إيطاليا ترتيب المجموعة الأولى التي تكتمل جولتها الأولى اليوم السبت بلقاء ويلز ضد سويسرا.
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إنسيني يتوّج أداء إيطاليا المميز في المباراة بطريقة رائعة.#يورو2020 #تركيا_ايطاليا pic.twitter.com/KfQBTVEKa1
⚽️ هدف
وستلعب إيطاليا ضد سويسرا يوم الأربعاء بينما تواجه تركيا فريق ويلز.
وفي الجولة الأخيرة ستلعب إيطاليا ضد ويلز في 20 يونيو وتصطدم تركيا بسويسرا.