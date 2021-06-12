بونوتشي: نستطيع منافسة أي فريق بهذا المستوى

شدد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا أن فريقه قادر على منافسة أي منتخب إذا واصل بالمستوى ذاته الذي قدمه يوم الجمعة أمام تركيا في لقاء حسمه 3-صفر في افتتاح يورو 2020.

وقال بونوتشي في تصريحات صحفية بعد المباراة:"إنه السباق الأول، نأمل أن تكون الرحلة طويلة. متحمسون الآن لكن علينا أن نظل متواضعين. علينا إدراك أن بمقدورنا منافسة أي فريق إذا قدمنا الأداء الذي ظهر اليوم".

بينما أوضح زميله ليوناردو سبيناتزولا الذي نال جائزة رجل المباراة "كان أداء ممتازا. بدأ الأمر في الحافلة ونحن في الطريق للملعب، رؤية المشجعين جعلنا متحفزين. صبرنا، ومررنا الكرة جيدا".

وتصدرت إيطاليا ترتيب المجموعة الأولى التي تكتمل جولتها الأولى اليوم السبت بلقاء ويلز ضد سويسرا.

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إنسيني يتوّج أداء إيطاليا المميز في المباراة بطريقة رائعة.#يورو2020 #تركيا_ايطاليا pic.twitter.com/KfQBTVEKa1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2021

وستلعب إيطاليا ضد سويسرا يوم الأربعاء بينما تواجه تركيا فريق ويلز.

وفي الجولة الأخيرة ستلعب إيطاليا ضد ويلز في 20 يونيو وتصطدم تركيا بسويسرا.