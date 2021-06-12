جاريث بيل: أشعر وكأنني لائق تماما وواثق في مستواي.. ولا نستسلم أبدا

"أشعر وكأنني لائق تماما، وأنا جاهز. وبارع، أسجل الأهداف"، هكذا يستعد جاريث بيل مهاجم منتخب ويلز لنهائيات يورو 2020.

ويلز في المجموعة ستلتقي في الثالثة عصر اليوم السبت، مع سويسرا في ثاني جولات البطولة بعد فوز إيطاليا على تركيا 3-0 في مواجهة الافتتاح.

مهاجم توتنام الإنجليزي المُعار من ريال مدريد الإسباني تحدث لموقع الاتحاد الأوروبي الرسمي UEFA.com وإليكم ما قاله:

التأهل لـ يورو 2020

"بطريقة ما، شعرنا أننا تسللنا من الباب الخلفي في اليوم الأخير، وهو ما فعلناه (هزمنا المجر 2-0 ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة)، لكن الشيء الوحيد الذي نظهره دائما في هذا المنتخب وهذا البلد هو أننا لا نستسلم أبدا. قاتلنا حتى المباراة الأخيرة وتمكنا من التأهل، لذلك كان الأمر رائعا".

"إذا نظرت إلى تاريخنا، فأنا لا أعتقد أننا تأهلنا بالفعل بشكل صحيح قبل يورو 2016 لذا، الآن، التأهل للمرة الثانية على التوالي، كان إنجازا هائلا بالنسبة لنا. نحن بالتأكيد على المسار الصحيح، ونأمل أن تكون هذه نقطة انطلاق لأشياء أخرى في المستقبل".

يورو 2016

"كانت تجربة لا تُصدق. من بين تلك الأشياء التي أردت دائما فعلها كلاعب، اللعب في بطولة كبرى ضد أفضل المنتخبات، وهو ما لم تفعله ويلز من قبل. لقد كان شيئا شاهدناه على التلفزيون فقط. لكننا أخذنا خطوتنا وحاولنا الاستمتاع بهذه المناسبة".

"بالنسبة لي شخصيا، كانت مباراة روسيا (3-0 في دور المجموعات) أكبر وأفضل مباراة خضناها. أعلم أن الجميع سيشيرون إلى مباراة بلجيكا (الفوز 3-1 في ربع النهائي)، ولكن بعد الخسارة أمام إنجلترا، بالطريقة التي فعلنا بها ذلك، هذه أفضل كرة قدم لعبتها مع ويلز. سيطرنا من البداية إلى النهاية، وخرجنا بشباك نظيفة، وسجلنا ثلاثة أهداف. هذه هي المباراة الأكثر تميزا حقا".

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قائمة ويلز الحالية

"أمر رائع أن يتواجد الكثير من الشباب، ومن الواضح أن الجيل الأكبر سنا قد ساعدهم. لقد أخبرناهم بكيفية فعلنا الأشياء هنا ونحاول منحهم عقلية الفوز التي نمتلكها".

"أولا وقبل كل شيء، لا يمكننا حقا أن ننظر إلى أبعد من التأهل من المجموعة. نعلم أنها ستكون ثلاث مباريات صعبة للغاية (ضد سويسرا وتركيا وإيطاليا) مثلما كانت المرة الأولى، وعلينا التركيز على محاولة التأهل من المجموعة أولا. علينا السير مباراة واحدة في كل مرة: الهدف هو التأهل من المجموعة".

قائد منتخب ويلز

"عندما كنا في فرنسا (يورو 2016) أعرف أن أشلي ويليامز كان قائد الفريق لكننا جميعا تحملنا الضغط، وعملنا معا كفريق واحد. فقط لأن شخصا ما يرتدي شارة القيادة، فهذا لا يعني أنه يجب عليه فعل أي شيء آخر. لذلك نحتاج فقط إلى أن يقدم الجميع 100%، ويبذلوا قصارى جهدهم وهذا كل ما يمكننا أن نطلبه من أي شخص".

"أشعر وكأنني لائق تماما، وأنا جاهز. وبارع، أسجل الأهداف، لذا نعم، أنا واثق في مستواي في هذا الأمر. عندما أعود مع ويلز، يرى الجميع مدى سعادتي، وشغفي، وكلما تجاوزت هذا الخط الأبيض بقميص ويلز، سأقدم دائما 100%".