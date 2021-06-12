توتر في معسكر فرنسا بين جيرو ومبابي بسبب تصريح

السبت، 12 يونيو 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - كيليان مبابي - فرنسا

تسود حالة من التوتر أجواء معسكر منتخب فرنسا، بخلاف نشب بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو ثنائي هجوم أبطال العالم.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

أوليفييه جيرو

النادي : تشيلسي

فرنسا
يورو 2020

فرنسا فازت بنتيجة 3-0 الأسبوع الماضي وديا على بلغاريا، وشارك أوليفييه جيرو بديلا لكريم بنزيمة المصاب وسجل هدفين.

وعقب المباراة أبدى إحباطه من قلة عدد التمريرات التي تلقاها من زملائه، إذ صرّح قائلا: "في بعض الأحيان تقوم بالركض والكرة لا تصل. ربما كان بإمكاننا أن نجد بعضنا البعض بشكل أفضل".

أخبار متعلقة
فرنسا.. القدرة على اللعب بين الخطوط فرنسا وألمانيا.. صراع تاريخي وصل لتكسير الأسنان والضلوع فرنسا.. ليثبت بنزيمة خطأ ديشان إصابة بنزيمة وثنائية جيرو ومقصية جريزمان في فوز فرنسا على بلغاريا

تصريح أثار غضب مبابي وأراد الرد عبر مؤتمر صحفي لكن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك الفرنسية رفض وفقا لـ "RMC Sport" الفرنسية.

وأشار التقرير أن جيرو حاول تحسين الأجواء مع مبابي خلال التدريبات بالاعتذار له، لكن مهاجم باريس سان جيرمان لم يقتنع.

وأضاف التقرير أن ديشامب طلب لقاء الثنائي لحل المشكلة، كما عقد اجتماعا مع الفريق بأكمله ووجه تعليمات بالمضي قُدما.

وعقب الاجتماع ظهر جيرو وهو يعانق مبابي في التدريبات مرتين.

وكان بول بوجبا قد رد على وجود أجواء متوترة في المعسكر قائلا: "هناك دائما جو رائع مع الجميع. بين أوليفييه وكيليان، لا يوجد شيء".

وأتم "أو على الأقل لم يكن هناك شيء أمامي. ربما نُقل ما قيل بشكل غير صحيح".

ويستعد منتخب فرنسا بطل العالم لمواجهة ألمانيا في مستهل مشواره بـ يورو 2020، إذ يقع الديوك في المجموعة السادسة والتي تضم كل من البرتغال والمجر أيضا.

فرنسا يورو 2020 كيليان مبابي أوليفييه جيرو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل يورو 2020 – ويلز بقيادة الثلاثي الناري.. وسويسرا تعقد الآمال على شاكيري 2 دقيقة | يورو 2020
رومانو: دوناروما يخضع للفحص الطبي في باريس بعد لقاء إيطاليا وسويسرا 4 دقيقة | ميركاتو
مويس مستمر مع وست هام حتى 2024 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دياز: علينا تنحية الأنا جابنا في يورو 2020 43 دقيقة | يورو 2020
بونوتشي: نستطيع منافسة أي فريق بهذا المستوى ساعة | يورو 2020
جاريث بيل: أشعر وكأنني لائق تماما وواثق في مستواي.. ولا نستسلم أبدا ساعة | يورو 2020
مصدر بالأهلي لـ في الجول: لم تصلنا عروض لـ بانون.. وعقود لاعبينا لا تحتوي على شروط جزائية ساعة | ميركاتو
توتر في معسكر فرنسا بين جيرو ومبابي بسبب تصريح ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك