توتر في معسكر فرنسا بين جيرو ومبابي بسبب تصريح

تسود حالة من التوتر أجواء معسكر منتخب فرنسا، بخلاف نشب بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو ثنائي هجوم أبطال العالم.

فرنسا فازت بنتيجة 3-0 الأسبوع الماضي وديا على بلغاريا، وشارك أوليفييه جيرو بديلا لكريم بنزيمة المصاب وسجل هدفين.

وعقب المباراة أبدى إحباطه من قلة عدد التمريرات التي تلقاها من زملائه، إذ صرّح قائلا: "في بعض الأحيان تقوم بالركض والكرة لا تصل. ربما كان بإمكاننا أن نجد بعضنا البعض بشكل أفضل".

تصريح أثار غضب مبابي وأراد الرد عبر مؤتمر صحفي لكن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك الفرنسية رفض وفقا لـ "RMC Sport" الفرنسية.

وأشار التقرير أن جيرو حاول تحسين الأجواء مع مبابي خلال التدريبات بالاعتذار له، لكن مهاجم باريس سان جيرمان لم يقتنع.

وأضاف التقرير أن ديشامب طلب لقاء الثنائي لحل المشكلة، كما عقد اجتماعا مع الفريق بأكمله ووجه تعليمات بالمضي قُدما.

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وعقب الاجتماع ظهر جيرو وهو يعانق مبابي في التدريبات مرتين.

وكان بول بوجبا قد رد على وجود أجواء متوترة في المعسكر قائلا: "هناك دائما جو رائع مع الجميع. بين أوليفييه وكيليان، لا يوجد شيء".

وأتم "أو على الأقل لم يكن هناك شيء أمامي. ربما نُقل ما قيل بشكل غير صحيح".

ويستعد منتخب فرنسا بطل العالم لمواجهة ألمانيا في مستهل مشواره بـ يورو 2020، إذ يقع الديوك في المجموعة السادسة والتي تضم كل من البرتغال والمجر أيضا.