ديشامب: علينا الحذر من شباب إيطاليا

يرى ديدييه ديشامب مدرب فرنسا أن منتخب إيطاليا "الشاب" قادر على الذهاب بعيدا في يورو 2020 التي بدأها بفوز على تركيا 3-صفر يوم الجمعة.

وقال ديشامب في تصريحات نقلها موقع Football Italia:"لا تفوز بالمباريات قبل دخول الميدان، الجودة والموهبة لا تكفيان. تحتاج للقوة الذهنية، الحدة والإصرار، كل ما تمتعنا به في روسيا 2018. الفوز ليس سهلا، وأن تحقق ذلك مرتين فهو أمر معقد. الطموح لا يمنحك أبدا ثقة مفرطة".

وأضاف بطل مونديال 2018 مع فرنسا "قد تحظى إيطاليا بالطموح للذهاب بعيدا حتى لو لا يمتلك العديد من لاعبيها الخبرة الدولية. بالنسبة للعديد منهم ستكون يورو 2020 أول بطولة كبرى، لكن الأمر كان مشابها لكيليان مبابي وبنيامين بافار في 2018، لذا علينا الحذر".

واستمر "أحب (فيديريكو) كييزا الذي قدم موسما رائعا مع يوفنتوس، وأيضا (نيكولو) باريلا. ثم لديهم (شيرو) إيموبيلي و(ماركو) فيراتي، لاعبان رائعان. (روبرتو) مانشيني بنى شيئا مميزا، بشباب تطور سريعا وحقق نتائج طيبة في دوري أمم أوروبا وتصفيات المونديال. إضافة إلى أن إيطاليا خفضت متوسط الأعمار، وأبقت على لاعبين أصحاب خبرة".

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إنسيني يتوّج أداء إيطاليا المميز في المباراة بطريقة رائعة.#يورو2020 #تركيا_ايطاليا pic.twitter.com/KfQBTVEKa1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2021

وتستهل فرنسا مبارياتها في يورو 2020 بمواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء ثم تلعب ضد المجر يوم السبت.

وتختتم دور المجموعات بمواجهة البرتغال حاملة اللقب في 23 يونيو.

وتطمح فرنسا للقبها الثالث في اليورو بعدما توجت في 1984 و2000.