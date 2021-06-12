ديشامب: علينا الحذر من شباب إيطاليا

السبت، 12 يونيو 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إيطاليا بالفوز على تركيا - يورو 2020

يرى ديدييه ديشامب مدرب فرنسا أن منتخب إيطاليا "الشاب" قادر على الذهاب بعيدا في يورو 2020 التي بدأها بفوز على تركيا 3-صفر يوم الجمعة.

وقال ديشامب في تصريحات نقلها موقع Football Italia:"لا تفوز بالمباريات قبل دخول الميدان، الجودة والموهبة لا تكفيان. تحتاج للقوة الذهنية، الحدة والإصرار، كل ما تمتعنا به في روسيا 2018. الفوز ليس سهلا، وأن تحقق ذلك مرتين فهو أمر معقد. الطموح لا يمنحك أبدا ثقة مفرطة".

وأضاف بطل مونديال 2018 مع فرنسا "قد تحظى إيطاليا بالطموح للذهاب بعيدا حتى لو لا يمتلك العديد من لاعبيها الخبرة الدولية. بالنسبة للعديد منهم ستكون يورو 2020 أول بطولة كبرى، لكن الأمر كان مشابها لكيليان مبابي وبنيامين بافار في 2018، لذا علينا الحذر".

أخبار متعلقة
فرنسا.. القدرة على اللعب بين الخطوط ما أغفله مجدي عبد الغني في تباهيه بركلة جزاء 90 محمد إيهاب يعلن عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو أوباما: أتفهم حزن جمهور الزمالك أحيانا.. فهو الأفضل في مصر

واستمر "أحب (فيديريكو) كييزا الذي قدم موسما رائعا مع يوفنتوس، وأيضا (نيكولو) باريلا. ثم لديهم (شيرو) إيموبيلي و(ماركو) فيراتي، لاعبان رائعان. (روبرتو) مانشيني بنى شيئا مميزا، بشباب تطور سريعا وحقق نتائج طيبة في دوري أمم أوروبا وتصفيات المونديال. إضافة إلى أن إيطاليا خفضت متوسط الأعمار، وأبقت على لاعبين أصحاب خبرة".

وتستهل فرنسا مبارياتها في يورو 2020 بمواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء ثم تلعب ضد المجر يوم السبت.

وتختتم دور المجموعات بمواجهة البرتغال حاملة اللقب في 23 يونيو.

وتطمح فرنسا للقبها الثالث في اليورو بعدما توجت في 1984 و2000.

يورو 2020 إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 22 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 29 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 29 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 36 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 47 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك