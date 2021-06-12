أوباما: أتفهم حزن جمهور الزمالك أحيانا.. فهو الأفضل في مصر

السبت، 12 يونيو 2021 - 11:26

كتب : FilGoal

أوباما يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول في الإسماعيلي

قال يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك إنه يتقبل نقد الجمهور لأنه يرى ذلك رغبة من المناصرين في تقديمه لأفضل مستوى ممكن في الملعب.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وصرح أوباما عبر قناة ناديه يوم الجمعة "جمهور الزمالك هو الأفضل في مصر، أكثر جمهور يفهم كرة القدم في مصر، في منزلة أخرى".

وأضاف "حين يغضب من يوسف فهذا لرغبته أن يراه أفضل شخص في العالم، لا أرى ذلك تقليلا، يحزن لأنه يريد الأفضل لي، أدرك ذلك جيدا لأني واحد منهم. أعدهم أن الفترة المقبلة ستكون أفضل".

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وعن زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا" قال:"قائد داخل وخارج الملعب، أول من يدافع عنك ويطالب بحقك".

أوباما هو ثاني هدافي الزمالك في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

سجل 9 أهداف مقابل 12 لزميله أشرف بنشرقي الذي يتصدر ترتيب هدافي البطولة متساويا مع أحمد ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه أسوان يوم الخميس في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ثم يواجه مصر للمقاصة في 22 يونيو في ربع نهائي كأس مصر.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ14 نقطة عن الأهلي الوصيف وللأخير6 لقاءات مؤجلة.

أوباما الزمالك
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