محمد إيهاب يعلن عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو

السبت، 12 يونيو 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد إيهاب

أعلن الرباع المصري محمد إيهاب، عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وتعاني رياضة رفع الأثقال المصرية من إيقاف دولي بعد ثبوت تناول اللاعبين لمنشطات في بطولة إفريقيا للناشئين، قبل عامين.

والتمس إيهاب رفع الإيقاف قبل أولمبياد طوكيو، وهو ما لم يحدث.

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وكتب إيهاب عبر فيسبوك: "نهاية الكلام.. بعد كفاح خمس سنوات ضاعت من أمامي الأولمبياد، ليس بعدم تأهلي ولا بمشكلة في تحاليلي".

وأردف "وإن كان العالم ظالماً فالله العدل كتب لنا أجر السعي وإن لم يكن اليوم فغداً وعده محقق إن شاء الله. ولا نقول إلا ما يرضى الله قدر الله وما شاء فعل. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها" .

وحقق محمد إيهاب برونزية أولمبياد ريو 2016 ، وذهبية وفضية وبرونزية في بطولة عالم 2018 وثلاث ذهبيات في بطولة العالم 2017.

رفع أثقال رفع أثقال،محمد إيهاب
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