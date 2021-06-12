مبابي: باريس قد لا يكون المكان الأنسب لي

السبت، 12 يونيو 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

لا تزال فكرة الرحيل تراود كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي يسعى فريقه لاستمراره بينما اللاعب يشاور عقله من أجل الانتقال لناد آخر.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

يحاول باريس بشتى الطرق إقناع النجم البالغ عمره 22 عاما بالاستمرار مع الفريق، فعقد مبابي مع النادي ينتهي في 2022.

وقال مبابي في حواره مع مجلة فرانس فوتبول:"لست في عجلة من أمري. علي اتخاذ القرار الصحيح، وهو أمر صعب، وأن أمنح نفسي الفرصة للتفكير جيدا".

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وواصل "أحب وجودي في مكاني الحالي، أشعر جيدا، لكن هل هذا المكان هو الأفضل لي؟ لا أعرف الإجابة".

واستمر "أعرف أن مشروع النادي لن يكون بالمثل إذا رحلت، لكن باريس يتفهم مشاعري. ربما أيضا لأنهم يعرفون أنني لن أهرب من المسؤولية".

وأتم "يجب أن تتصرف جيدا خارج الملعب لو كنت لاعبا كبيرا، وأن تعرف كيف تفعل الأشياء بأسلوب راق".

وشدد ناصر الخليفي رئيس باريس في وقت سابق أنه لا ينوي بيع مبابي، وهو ما يهدد ناديه بفقدان اللاعب مجانا في نهاية الموسم المقبل.

وقالت تقارير إن مبابي قريب من اللعب في ريال مدريد.

تألق مبابي مع موناكو حتى انتقل رسميا لباريس في 2018 وهو ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما حصل عليه الأخير مقابل 145 مليون يورو.

مبابي باريس سان جيرمان
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