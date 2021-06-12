شيكابالا يكشف ما قاله موسيماني له.. ويؤكد: ما يحدث خارج الملعب ليس ذنبنا

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عن تفاصيل حديثه مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قبل لقاء الفريقين الأخير في الدوري.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث شيكابالا عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "موسيماني قال لي لن تفعلها مجددا" وذلك في إشارة لتسجيله هدفه بتسديدته اليسارية مثل تلك التي سجلها في نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقاء الدور الأول من الدوري.

وأكد شيكابالا على احترامه لموسيماني بعدما التقى به أكثر من مرة في المباريات.

وكشف شيكابالا عن عودته للتدرب مرة أخرى بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الضامة.

ودافع شيكابالا عن يوسف إبراهيم "أوباما" زميله في الزمالك وقال: "أوباما يصنع الفارق مع الزمالك عندما يكون في مستواه".

واستدرك "لكن في الكثير من الفترات يتحامل على نفسه ويلعب وهو ليس في أتم حالة ولكن لحاجة الفريق له والجمهور لا يعرف ذلك".

وأكمل "أطالب الجميع بمساندة يوسف فهو يضحي بالأدوار الهجومية للدفاع معنا في منتصف الملعب وهذا يؤثر على مستواه ولكنه يقوم بذلك بناء على طلب منا".

وأردف شيكابالا "تمنيت أن ينضم أوباما لمنتخب مصر خاصة عندما كان في الفترة التي كان سيئا فيها".

وعن قتال الزمالك على البطولات قال: "تعاهدنا على تحقيق الدوري والكأس لإسعاد جماهير الزمالك وليس ذنبنا ما يحدث خارج الملعب ولكننا سنقاتل لآخر لحظة في الملعب".

أما عن الانضمام لمنتخب مصر فقال: "شرف لأي لاعب والقرار في يد الجهاز الفني".

وعن أزمته مع جمهور الأهلي في القمة الأخيرة قال: "ليس لدينا مشكلة مع أحد وأنا رد فعل، لكن في اللقاء الأخير كنت أخرج من الملعب ولم أفعل أي شيء وواجهت السباب ولم يعد أي شخص حقي لي".

وأردف "وطالما ذلك يحدث فسأقوم أنا بأخذ حقي بنفسي".