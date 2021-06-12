الونش: تعاهدنا على الفوز ببطولتي الدوري والكأس.. وهذا موقفي من الاحتراف

قال محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إنه رفقة كل زملائه تعاهدوا على الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر من أجل إرضاء جماهير النادي.

محمود حمدي الونش النادي : الزمالك

وتحدث الونش عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "نحن نشارك في بطولتي الدوري وكأس مصر وتعهدنا بأن نتوج بكليهما في نهاية الموسم لإرضاء الجمهور".

أما عما يثار عن ترشيحه للانضمام لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 قال: "أي لاعب يتمنى تمثيل مصر في البطولة ولكن القرار في يد شوقي غريب المدير الفني".

وعن تلقيه عروض للاحتراف قال: "كل لاعب له وكيل مسؤول عن تلك الأمور، ولكن نحن كلاعبين نركز فقط في الملعب وكل لاعب تعاقده مستمر مع الزمالك لن يتحرك خطوة إلا بعلم النادي".

وأتم "يتبقى لي عامين في تعاقدي ولو سأرحل عن الزمالك سيكون بعلم النادي ولو الزمالك طلب مني التجديد لا توجد أي مشكلة، أهم شيء بالنسبة لي التفكير في الملعب لإرضاء الجمهور فقط".

ويحق لمنتخب مصر الأولمبي ضم ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاما لقائمته المشاركة في الأولمبياد.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويعد الونش صاحب الـ26 عاما من الركائز الأساسية للزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وشارك الونش خلال الموسم الجاري مع الزمالك في 28 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وانضم الونش للزمالك قادما من صفوف طلائع الجيش في صيف عام 2016.

وخاض الونش ست مباريات دولية مع منتخب مصر سجل خلالهم هدفا.