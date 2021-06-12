نبيل معلول: لو مكان ساسي سأبقى مع الزمالك بعد ما رأيته من جمهوره.. ولكن

السبت، 12 يونيو 2021 - 01:27

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

قال نبيل معلول المدير الفني الحالي لمنتخب سوريا والأسبق لتونس إنه لو مكان فرجاني ساسي لبقى في صفوف الزمالك بعد الحب الذي رأه من جمهور الأبيض للاعبه.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

وتحدث نبيل معلول لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "ساسي ثلاثة مواسم رائعة مع الزمالك، على المصريين أن يعذروني من يقول إن ساسي لم يُعرف إلا عن طريق الزمالك فهو لعب في صفوف الترجي ولاعب أساسي في منتخب تونس منذ ثماني أو تسع سنوات".

قبل أن يستدرك "لكن لا أحد ينكر جماهيرية الزمالك أعطت بُعد جماهيري لساسي، لكنه نفس اللاعب الذي كان معي قبل ثلاث سنوات وهو نفس اللاعب الذي كان في الترجي قبل سبع سنوات".

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وأكمل "ساسي تطور بدون أدنى شك ووجد بجواره طارق حامد الذي بين أفضل اللاعبين في الوطن العربي ما جعله يشعر بالراحة في الملعب".

وأردف "لا أعرف أين سيلعب ساسي الموسم المقبل ولا أعرف ما حدث لم أتواصل مع ساسي خلال الفترة الأخيرة لأنه مثل نجلي كعلي معلول ولكن ظروف عملي مع منتخب سوريا قللت التواصل بيننا خلال تلك الفترة".

وتابع مدرب الترجي الأسبق "لكن لو سألتني بشكل شخصي بالحب الذي رأيته من جمهور الزمالك سأظل في النادي لكن هناك أشياء لا أعرفها وأتمنى له النجاح في أي مكان يذهب إليه".

وعن رأيه هل الزمالك أفضل مع مدربه الحالي باتريس كارتيرون أم السابق جايمي باتشيكو أجاب بحسم "زمالك باتشيكو أفضل من زمالك كارتيرون لأن الكرة كان من الصعب أن تصل لمناطق الفريق الخلفية كان من الصعب على منافسي الزمالك".

وأكمل "مع باتشيكو اختراق خط الدفاع الأول الذي يتكون من الهجوم أو خط الوسط كأن طارق حامد بمثابة ليبرو خلف خط الوسط يغطي زملائه المتقدمين للأمام".

وأتم نبيل معلول حديثه "لكن مؤخرا الزمالك بدأ يقبل أهدافا أكثر لأن طريقته الدفاعية ليست مثلما كانت وقت باتشيكو".

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