مؤتمر قائد روسيا: لا أريد القتال مع بلجيكا.. لعب كرة القدم أفضل

يرى أرتيم دزيوبا قائد منتخب روسيا أن فريقه قادرا على تقديم كرة قدم ممتعة في بطولة يورو 2020 وذلك قبل مواجهة بلجيكا.

وقال دزيوبا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بلجيكا وروسيا: "أنا أريد لعب المباريات في هذه البطولة الكبيرة، أود أن أسجل مثل أي لاعب لكن الفريق يأتي أولا".

وتابع "الشيء الأساسي هو الحصول على النقاط، والباقي سيأتي إذا لعبت بشكل جيد، هناك حماس لكني لا أشعر بالضغط".

وأضاف "لا أريد القتال مع بلجيكا، أفضل لعب كرة القدم وأنا أتذكر أن البلجيكيين أقوياء في القتال، أقوياء جدا".

وشدد "نحن لا نلعب الكرات الطويلة فقط، لدينا العديد من الخيارات نحن نتصرف بناء على الموقف يمكننا أن نرتقي ويمكننا الاحتفاظ على الكرة بالأرض".

واستمر "أفهم تماما ما هو مطلوب مني، لدينا الخبرة وحللنا جميع مبارياتنا".

وتطرق دزيوبا للحديث عن التقارير التي تؤكد غياب كيفين دي بروين عن المباراة قائلا: "هذه خسارة كبيرة لبلجيكا، الفريق له أسلوبه الخاص واحتلالهم للمركز الأول في التصنيف العالمي لم يمكن من أجل لا شيء، لا أحد يريد أن يخسر قادته، لكن البلجيكيين لا يزالون هم المرشحون في المجموعة".

ويلتقي منتخب روسيا مع بلجيكا مساء اليوم السبت، في افتتاح مباريات الفريقان في يورو 2020، في المباراة التي ستقام على ملعب سان بترسبرج في روسيا.

وأوقعت القرعة المنتخبان في المجموعة الثانية بجانب كل من فنلندا والدنمارك.