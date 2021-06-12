بيراميدز: ننتظر نتيجة المسحة الثانية لمواجهة سموحة.. وليس هناك أزمة في موعد مباراة الأهلي

السبت، 12 يونيو 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - مسحة كورونا

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز موقف لاعبي الفريق من مواجهة سموحة في الدوري.

وتعرض 15 لاعبا في صفوف بيراميدز للإصابة بفيروس كورونا عقب عودة بعثة الفريق من نيجيريا لمواجهة إنيمبا في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هاني سعيد: "أجرينا مسحة أولى جاءت سلبية للمصابين، وأجرينا مسحة ثانية للتأكد من سلامة الجميع".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2 "نتتظر نتيجة المسحة الثانية للتأكد من سلامة جميع لاعبي الفريق قبل مواجهة سموحة في الدوري، وسنكون كاملين العدد أمام الرجاء في نصف نهائي الكونفدرالية".

وأكمل "ولا نعرف بمن سنستعين من المتعافين في مباراة سموحة المقبلة بعد 4 أيام".

وأوضح عن مباراة الأهلي: "ليست لدينا أزمة في مواجهة الأهلي يوم 2 يوليو المقبل في الدوري".

وأتم "طلبنا تأجيل مبارياتين وأن نخضها وقت الأولمبياد، لكن هناك بعض المباريات تأجلت بسبب إصابة اللاعبين بكورونا ولم نطلب تأجيلها ووجدنا اتحاد الكرة يضعها في فترة التوقف أثناء الأولمبياد".

ويستعد بيراميدز صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة من 21 مباراة لمواجهة سموحة الرابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة ضمن الجولة 26 من الدوري.

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