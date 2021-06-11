سيراميكا: الزمالك لم يتواصل معنا لضم محمد إبراهيم.. وهذه حقيقة طلب التعاقد مع بواليا

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 23:54

كتب : FilGoal

والتر بواليا - الأهلي

نفى معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا رغبة الزمالك في ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب فريقه.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

الزمالك
الأهلي

وقال البطاوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "حتى هذه اللحظة الزمالك لم يتواصل معنا بشأن ضم محمد إبراهيم ونسمع فقط هذه الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "في حال وجود عرض رسمي من الزمالك لمحمد إبراهيم سنناقشه مع الجهاز الفني وهل سيحتاج اللاعب في المواسم المقبلة أم لا، خاصة أن تعاقده يتبقى به موسمين".

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وواصل "وإذا وافق الجهاز الفني على رحيل اللاعب سوف يدرس مجلس الإدارة هذا الأمر جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي".

وانتقل للحديث عن تقارير رغبة ناديه في ضم والتر بواليا مهاجم الأهلي قائلا: "لم يحدث أي تواصل بيننا وبين الأهلي لضم والتر بواليا".

وشدد "ولكن سيراميكا كليوباترا لم يتواصل مع الأهلي بشأن ضم والتر بواليا".

وتابع "أحمد ياسر ريان يركز بكل قوة من أجل المشاركة في الأولمبياد وهو بالفعل يقدم مستوى مميز معنا".

وأكمل "نتمنى استمرار أحمد ريان معنا لأنه إضافة قوية لهجوم الفريق ولكن إذا طلب الأهلي إعادته لن نستطيع رفض ذلك لأنه لاعب النادي الأحمر".

وأتم تصريحاته "في حالة عودة أحمد ياسر ريان للأهلي قد نضم أحد مهاجمي الفريق الأحمر بدلا منه".

سيراميكا كليوباترا الأهلي الزمالك محمد إبراهيم والتر بواليا
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