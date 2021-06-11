مانشيني بعد الفوز على تركيا: هذه مُجرد خطوة.. أمامنا 6 مباريات للوصول إلى ويمبلي

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 23:43

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا - يورو 2020

بقى روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا متواضعا عقب فوز الاتزوري على منافسه تركيا بثلاثية دون رد وطالب بالتحلي بالهدوء.

وانتصر منتخب إيطاليا على منافسه تركيا اليوم الجمعة في افتتاح مباريات يورو 2020 بثلاثية مقابل لا شيء في ملعب الأولمبيكو في روما ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال مانشيني عقب المباراة: "في الشوط الأول كنا جيدين على الرغم من عدم تسجيلنا للأهداف".

أخبار متعلقة
إنسيني: لا نملك اللاعب الخارق كما قال بونوتشي.. لكن المجموعة ككل هي ما تميز إيطاليا إيطاليا.. ماما ميا مؤتمر مدرب الدنمارك: لن نتجاهل إمكانيات بوكي.. ومهاجم فنلندا يرد "انتظرنا هذه اللحظة"

وأضاف "المباراة لم تكن سهلة، دائما المباريات الافتتاحية تكون صعبة ولكن الأمور التكتيكية ساعدتنا اليوم الجمهور دعمنا كثيرا والفريق اليوم قدم أداء مميزا".

وعما تغير في أداء المنتخب الإيطالي في الشوط الثاني قال: "أصبحنا حاسمين عندنا لعبنا كرة سريعة، إيطاليا قدمت مباراة هامة كان من الهام أن نلعب جيدا وأن نرضي الجماهير".

وأتم مانشيني "كانت أمسية مميزة ونتمنى أن تكون الأمسيات المقبلة مثلها، هذه مجرد خطوة أولى هناك ست مباريات متبقية للوصول إلى ويمبلي".

ويقام نهائي البطولة في ملعب ويمبلي في إنجلترا، إذ أن البطولة تقام في 11 بلدا.

إيطاليا مانشيني تركيا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
علي معلول: لم نقدم أداءً كما ينبغي أمام الجزائر بطل إفريقيا 9 دقيقة | إفريقيا
الونش: تعاهدنا على الفوز ببطولتي الدوري والكأس.. وهذا موقفي من المشاركة في الأولمبياد 13 دقيقة | الدوري المصري
نبيل معلول: لو مكان ساسي سأبقى مع الزمالك بعد ما رأيته من جمهوره.. ولكن 39 دقيقة | الدوري المصري
نبيل معلول: أسلوب الأهلي الهجومي يدور حول أفشة.. وغياب محمد هاني مؤثر 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب تركيا: أخطاءنا كانت مُكلفة وكنت أتوقع كرة قدم أفضل ساعة | يورو 2020
مؤتمر قائد روسيا: لا أريد القتال مع بلجيكا.. لعب كرة القدم أفضل ساعة | يورو 2020
بيراميدز: ننتظر نتيجة المسحة الثانية لمواجهة سموحة.. وليس هناك أزمة في موعد مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
سيراميكا: الزمالك لم يتواصل معنا لضم محمد إبراهيم.. وهذه حقيقة طلب التعاقد مع بواليا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك