مانشيني بعد الفوز على تركيا: هذه مُجرد خطوة.. أمامنا 6 مباريات للوصول إلى ويمبلي

بقى روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا متواضعا عقب فوز الاتزوري على منافسه تركيا بثلاثية دون رد وطالب بالتحلي بالهدوء.

وانتصر منتخب إيطاليا على منافسه تركيا اليوم الجمعة في افتتاح مباريات يورو 2020 بثلاثية مقابل لا شيء في ملعب الأولمبيكو في روما ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال مانشيني عقب المباراة: "في الشوط الأول كنا جيدين على الرغم من عدم تسجيلنا للأهداف".

وأضاف "المباراة لم تكن سهلة، دائما المباريات الافتتاحية تكون صعبة ولكن الأمور التكتيكية ساعدتنا اليوم الجمهور دعمنا كثيرا والفريق اليوم قدم أداء مميزا".

وعما تغير في أداء المنتخب الإيطالي في الشوط الثاني قال: "أصبحنا حاسمين عندنا لعبنا كرة سريعة، إيطاليا قدمت مباراة هامة كان من الهام أن نلعب جيدا وأن نرضي الجماهير".

وأتم مانشيني "كانت أمسية مميزة ونتمنى أن تكون الأمسيات المقبلة مثلها، هذه مجرد خطوة أولى هناك ست مباريات متبقية للوصول إلى ويمبلي".

ويقام نهائي البطولة في ملعب ويمبلي في إنجلترا، إذ أن البطولة تقام في 11 بلدا.