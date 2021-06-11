مؤتمر مدرب الدنمارك: لن نتجاهل إمكانيات بوكي.. ومهاجم فنلندا يرد "انتظرنا هذه اللحظة"

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 23:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

تيمو بوكي مهاجم فنلندا

أكد كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك على استعداد فريقه لمواجهة تيمو بوكي ورفاقه في المنتخب الفنلندي.

تيمو بوكي

النادي : نورويتش سيتي

فنلندا
الدنمارك

وقال هيولماند في المؤتمر الصحفي لمباراة فنلندا: "سنفعل كما نفعل مع كل خصومنا، نحلل نقاط قوتهم وكيف يمكننا منع تهديداتهم".

وتابع "نحن نعرف بوكي مهاجم فنلندا مع التحليل الذي نعمل عليه جميعا، لا يمكن لأحد أن يفاجأ ونحن مستعدون".

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واستمر "لن نتجاهل أي من مميزاته، مثلما لن نتجاهل مميزات رونالدو أو ميسي".

وتابع "نحن نعرف ما سيأتي إنه جيد فيما يفعله، لقد تحدثنا عنه ونحن مستعدون له".

وأضاف "جميع الفرق في اليورو تعرف بعضها البعض جيدا، وحللنا بعضنا البعض لمدة شهور ونحن على استعداد جيد".

فيما تحدث تيمو بوكي قائد منتخب فنلندا أثناء مؤتمره الصحفي قائلا: "لقد كنا ننتظر ذلك اليوم كثيرا، هناك حمى كرة قدم الآن في فنلندا ومن الجيد أن نرى ذلك، مع الكثير من رسائل الدعم والأغاني الداعمة".

وتابع "لا نحتاج إلى حافز إضافي، تنتظر كرة القدم الفنلندية هذه اللحظة منذ وقت طويل ".

وتحدث بوكي عن جاهزيته للمشاركة قائلا: "أشعر أنني في حالة طبيعية، وأنا مستعد للعب ما إن يسمح لي المدرب بذلك".

ويلتقي منتخب الدنمارك مع فنلندا غدا السبت في افتتاحي مباريات المجموعة الثانية من يورو 2020، في مباراة ستقام على ملعب باركين في الدنمارك.

وأوقعت القرعة منتخب الدنمارك وفنلندا في المجموعة الثانية بجانب كل من بلجيكا، وروسيا.

فنلندا الدنمارك يورو 2020
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