إنسيني: لا نملك اللاعب الخارق كما قال بونوتشي.. لكن المجموعة ككل هي ما تميز إيطاليا

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني - إيطاليا - تركيا - يورو 2020

اتفق لورينزو إنسيني لاعب منتخب إيطاليا مع زميله في صفوف الأتزوري ليوناردو بونوتشي حول أن ميزة الفريق هي كونه مجموعة متحدة من اللاعبين رغم عدم امتلاك اللاعب الخارق.

وانتصر منتخب إيطاليا على منافسه تركيا اليوم الجمعة في افتتاح مباريات يورو 2020 بثلاثية مقابل لا شيء في ملعب الأولمبيكو في روما ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال إنسيني عقب المباراة: "لم نكن جيدين في الشوط الأول، لكن كنا جيدين في التركيز واستمرار رغبتنا في الفوز في الشوط الثاني".

وواصل "أمامنا مباراة أخرى عقب ثلاثة أيام ويجب أن نكون جاهزين لها".

وأردف "علينا أن نهدأ ونواصل العمل الشاق، هدفنا أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة وأن نصل في أبعد نقطة في البطولة".

وأتم إنسيني "يجب أن نبقى متحدين وكما قال بونوتشي ليس لدينا ميسي أو رونالدو أي اللاعب الخارق نحن مجموعة متحدة ونستطيع تقديم أشياء ممتازة".

وكان بونوتشي قال في وقت سابق: "بخلاف فرق أخرى، ليس لدينا لاعبا نجما مثل كريستيانو رونالدو أو روميلو لوكاكو. النجم هو المجموعة".

إيطاليا تركيا يورو 2020 إنسيني
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