إيموبيلي: إيطاليا تريد الذهاب بعيدا في اليورو

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 23:25

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - إيطاليا - تركيا - يورو 2020

"أنا سعيد للغاية خاصة أننا لعبنا أمام الجمهور" بتلك الكلمات علق شيرو إيموبيلي على فوز منتخب بلاده إيطاليا على تركيا اليوم الجمعة.

وانتصر منتخب إيطاليا على منافسه تركيا اليوم الجمعة في افتتاح مباريات يورو 2020 بثلاثية مقابل لا شيء في ملعب الأولمبيكو في روما ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال إيموبيلي مُسجل الهدف الثاني في المباراة: "أنا سعيد للغاية خاصة أننا لعبنا أمام الجمهور الذي رأيناه اليوم بعد فترة غياب".

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وواصل "نحرص على تقديم أداء مميز في تلك البطولة، نحن نتوقع الكثير من أنفسنا والجميع يعول علينا وعلينا أن نقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة وسنحصل على دفعة كبيرة بعد ما تحقق اليوم".

وأكمل إيموبيلي "هدفنا أن نتأهل من المجموعة وليس لنا أي حدود ونريد الذهاب بعيدا في البطولة".

يورو 2020 إيموبيلي إيطاليا تركيا
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