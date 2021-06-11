مؤتمر مدرب ويلز: رامسي جاهز لمواجهة سويسرا

كشف روبيرت بيج المدير الفني لمنتخب ويلز جاهزية آرون رامسي نجم وسط فريقه لمواجهة سويسرا في يورو 2020.

آرون رامسي النادي : يوفنتوس ويلز

وقال بيج خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سويسرا: "غياب رمزي عن التدريب؟ لقد كان هذا دائما جزءا من الخطة، نحن هنا بوجود 26 لاعبا جاهزون بالكامل ومتشوقون للبداية، وآرون يقع في هذه الفئة، إنه جاهز".

وتابع "كنت أخشى أن ينهار أثناء المباريات، كانت لدينا خطة جاهزة عندما تحدث إلينا قبل شهر حول عدد الدقائق التي سيشارك بها أمام سويسرا".

واستمر "لقد سارت عملية البناء بشكل جيد جدا، ويجب علينا أن نعطي الحق للفريق الطبي في ذلك".

وتحدث بيج عند سؤاله إذا كان قد تحدث مع مدرب المنتخب السابق ريان جيجز قائلا: "نعم بالتأكيد، فلننسى المدرب أو مساعد المدرب إنه صديق، بالطبع كنا على اتصال وتمنى لنا التوفيق، وأرسل أمنياته الطيبة وهو يدعم الفريق بشكل كامل".

وحول التحضير للمباراة قال: "أنهينا الجانب الفني لكن كل هذا يخرج من النافذة قبل المباراة مباشرة".

وأتم تصريحاته "في آخر دقيقتين أو ثلاثة سأتحدث من قلبي، لإن الأمر كله يتعلق بتمثيل بلدك".

ويستعد منتخب ويلز لمواجهة سويسرا غدا السبت، في افتتاح مبارياته في يورو 2020.

وأوقعت القرعة منتخب ويلز في المجموعة الأولى بجانب كل من سويسرا وإيطاليا وتركيا.