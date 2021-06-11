تدريبات منفردة لـ طارق حامد في "الجيم"

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 22:15

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد - الزمالك - طلائع الجيش

خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية بشكل منفرد داخل صالة الجيمانزيوم بالنادي.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأدى طارق حامد هذه التدريبات، على الرغم من حصول الفريق على راحة من مران اليوم، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية.

وحرص طارق حامد على التدرب بشكل منفرد خلال فترة راحة الفريق الماضية.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل الونش.. واتجاه لتعديل تعاقده كارتيرون: أخطأت أمام الإسماعيلي.. والزمالك ينافس في ظروف صعبة لا يشكو منها اللاعبون أمين صندوق الزمالك: الشؤون القانونية تدرس كل الاحتمالات في ملف ساسي

ويعود الزمالك للتدريبات الجماعية غدا السبت، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الـ26 من الدوري في استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

الزمالك طارق حامد
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيطاليا.. ماما ميا 14 دقيقة | يورو 2020
تدريبات منفردة لـ طارق حامد في "الجيم" 51 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يفوز على المقاولون بهدف وديا 57 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - القناة لـ في الجول: نطالب بحكام دوليين لباقي المباريات 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت يورو 2020 - تركيا (0) (3) إيطاليا.. فوز تاريخي للطليان 2 ساعة | يورو 2020
مدرب بيراميدز عن تيفيز: رحل رمز البوكا الأخير 2 ساعة | أمريكا
في الدرجة الثانية – الصراع يشتد على الصعود في مجموعة القاهرة 2 ساعة | مصر
تشكيل يورو - إيطاليا دون تغيير عن مواجهة التشيك.. وثلاثي ليل يقود تركيا 3 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي 4 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي
قد ينال إعجابك