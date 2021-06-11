تدريبات منفردة لـ طارق حامد في "الجيم"

خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية بشكل منفرد داخل صالة الجيمانزيوم بالنادي.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وأدى طارق حامد هذه التدريبات، على الرغم من حصول الفريق على راحة من مران اليوم، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية.

وحرص طارق حامد على التدرب بشكل منفرد خلال فترة راحة الفريق الماضية.

ويعود الزمالك للتدريبات الجماعية غدا السبت، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الـ26 من الدوري في استاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.