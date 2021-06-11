الإسماعيلي يفوز على المقاولون بهدف وديا

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 22:09

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

فاز الإسماعيلي على المقاولون العرب وديا بهدف دون رد استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف فوز الدراويش على ذئاب الجبل الوحيد محمد الشامي.

شارك الإسماعيلي في اللقاء بتشكيل مكون من:

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حارس: محمد صبحي

الدفاع: رضوان شريفي (عبد الله جمعة) – محمد عمار – أحمد كاستيلو – نادر رمضان

الوسط: محمود عبد العاطي دونجا – محمد حسن

أمامهما: محمد الشامي – محمد عبد السميع – أحمد مدبولي (محمد بيومي)

الهجوم: بنسون شيلونجو

بينما شارك المقاولون في المباراة بتشكيل مكون من:

الحارس: حسن محمود رمضان

الدفاع: أمير عابد – أحمد محمد عبد العزيز – خالد الحسيني – فادي نجاح

الوسط: إبراهيم صلاح – أحمد محمد موسى – أحمد مجدي – أحمد داوودا

الهجوم: قاسم الجويني

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة يوم الخميس 17 يونيو في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

بينما يستعد المقاولون لمواجهة إنبي يوم الإثنين 28 يونيو في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بعد خوضه لـ 24 مباراة.

بينما يحتل المقاولون المركز الـ 14 برصيد 28 نقطة بعد خوضه لـ 24 مباراة.

الإسماعيلي المقاولون
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