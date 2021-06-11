في الدرجة الثانية - القناة لـ في الجول: نطالب بحكام دوليين لباقي المباريات

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 20:56

كتب : ياسر الشريف

صورة جماعية لفريق القناة

طالب جميل فتحي مدير الكرة بفريق القناة بتولي حكام دوليين مسؤولية إدارة المباريات المتبقية في دوري الدرجة الثانية.

وقال جميل في تصريحات لـFiGoal.com: "من الضروري تواجد الحكام الدوليين لبث الأمان في نفوس كل الفرق التي تنافس على الصعود".

وتابع "لا أعلم سبب عدم الاستعانة بحكام دوليين رغم توقف الدوري الممتاز في الفترة السابقة".

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وأضاف "القادم صعب في ظل المنافسة التي لن تتوقف حتى أخر دقيقة من عمر المسابقة، هدف الفريق حتى النهاية سيظل هو الصعود للدوري الممتاز في ظل تساوي حظوظ الثلاثة فرق في الصعود".

ويحتل القناة المركز الثاني بجدول الترتيب بمجموعة القاهرة برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر بورتو السويس. ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

القناة في الدرجة الثانية
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