مدرب بيراميدز عن تيفيز: رحل رمز البوكا الأخير

وصف رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز رحيل نجم منتخب الأرجنتين السابق كارلوس تيفيز عن فريق بوكا جونيورز بأنه رحيل الرمز الأخير للنادي.

وقال أروابارينا في تصريحاته لشبكة إي إس بي إن: "لا أعرف أسباب رحيل تيفيز عن بوكا، أهم شيء هو النادي ومع مرور السنوات سيظهر لاعب آخر يمكنه الارتقاء لمستوى كارلوس".

وأضاف "الرمز الوحيد المتبقي في بوكا جونيورز قد رحل".

وكان أروبارينا هو مدرب كارلوس تيفيز مع بوكا جونيورز في موسمه الأول منذ عودته للفريق في 2015.

وأعلن تيفيز رحيله عن بوكا جونيورز دون تحديد وجهته المقبلة.

وتمكن أروابارينا من تحقيق لقب الدوري الأرجنتيني وكأس الارجنتين مع بوكا جونيورز في 2015.

وتحدث أروابارينا عن اختيارات سكالوني لقائمة منتخب الأرجنتين قائلا: "على المدرب أن يختار أفضل فريق وأفضل قرار يمكنه اتخاذه".

وتابع "فويث هو قلب دفاع تم تحويله لظهير أيمن في فياريال وقدم أداء رائع هناك".

وواصل "هناك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم التناوب في مراكز مختلفة، والأظهرة لديهم قدرات هجومية أقل ودقة أقل في التمريرات، ولكن سكالوني يرى مثل هذه الأشياء ويتخذ القرارات".

ويتواجد أروابارينا مع بيراميدز منذ بداية الموسم الحالي، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 34 نقطة، بعد خوضه لـ 21 مباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 15 يونيو.

كما يستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.