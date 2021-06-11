في الدرجة الثانية – الصراع يشتد على الصعود في مجموعة القاهرة

اشتد صراع الصعود للدوري الممتاز في مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية في الجولة 27 التي أقيمت اليوم الجمعة.

وفاز بورتو السويس على السكة الحديد بهدف دون رد سجله عمرو قلاوة ليرتفع رصيد الفريق إلى 45 نقطة يتصدر بهم المجموعة.

فيما انتصر كوكاكولا على النجوم بهدف حسام عبد الواحد ليصل رصيد الفريق إلى 43 نقطة.

وانتصر الداخلية على طنطا بهدف دون رد سجله سمير فكري ليصل رصيد الأول إلى 43 نقطة ويهبط الأخير للدرجة الثالثة رسميا.

وفاز القناة على الترسانة بهدفين لهدف سجل للأول بدارا سيلا ومروان حمدي، فيما سجل هدف الشواكيش الوحيد أحمد توتي.

ووصل رصيد القناة إلى 43 نقطة في جدول الترتيب.

وفاز الزرقا على المنتخب السويس بهدف دون رد سجله حسام بركات.

ووصل رصيد الزرقا لـ33 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

وانتصر جمهورية شبين على زد بهدفين لهدف، سجل للأول أحمد الدماطي ومصطفى صلاح، فيما جاء هدف زد عن طريق أحمد دويدار.

وفاز النصر على بتروجت بهدف دون رد سجله محمد مودي ليرتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة في المركز الخامس.

وأخيرا تعادل سرس الليان مع المريخ إيجابيا بهدف لكل فريق.