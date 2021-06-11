في الدرجة الثانية – الصراع يشتد على الصعود في مجموعة القاهرة

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 20:13

كتب : رضا السنباطي

صورة جماعية لفريق القناة

اشتد صراع الصعود للدوري الممتاز في مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية في الجولة 27 التي أقيمت اليوم الجمعة.

وفاز بورتو السويس على السكة الحديد بهدف دون رد سجله عمرو قلاوة ليرتفع رصيد الفريق إلى 45 نقطة يتصدر بهم المجموعة.

فيما انتصر كوكاكولا على النجوم بهدف حسام عبد الواحد ليصل رصيد الفريق إلى 43 نقطة.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - طنطا يخسر من الداخلية ويهبط للدرجة الثالثة في الدرجة الثانية - انتصار حرس الحدود وتعادل فاركو وهبوط بيلا بمجموعة بحري في الدرجة الثانية - انتصار حرس الحدود وفاركو في بحري

وانتصر الداخلية على طنطا بهدف دون رد سجله سمير فكري ليصل رصيد الأول إلى 43 نقطة ويهبط الأخير للدرجة الثالثة رسميا.

وفاز القناة على الترسانة بهدفين لهدف سجل للأول بدارا سيلا ومروان حمدي، فيما سجل هدف الشواكيش الوحيد أحمد توتي.

ووصل رصيد القناة إلى 43 نقطة في جدول الترتيب.

وفاز الزرقا على المنتخب السويس بهدف دون رد سجله حسام بركات.

ووصل رصيد الزرقا لـ33 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

وانتصر جمهورية شبين على زد بهدفين لهدف، سجل للأول أحمد الدماطي ومصطفى صلاح، فيما جاء هدف زد عن طريق أحمد دويدار.

وفاز النصر على بتروجت بهدف دون رد سجله محمد مودي ليرتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة في المركز الخامس.

وأخيرا تعادل سرس الليان مع المريخ إيجابيا بهدف لكل فريق.

في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – الصراع يشتد على الصعود في مجموعة القاهرة 11 دقيقة | مصر
تشكيل يورو - إيطاليا دون تغيير عن مواجهة التشيك.. وثلاثي ليل يقود تركيا 20 دقيقة | يورو 2020
رئيس يويفا: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مثل "الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة" 38 دقيقة | أوروبا
تشكيل تونس - معلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الجزائر.. وغياب ساسي 50 دقيقة | إفريقيا
في الدرجة الثانية - طنطا يخسر من الداخلية ويهبط للدرجة الثالثة ساعة | مصر
خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل الونش.. واتجاه لتعديل تعاقده ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - الأرجنتين الأولمبي يتفوق على السعودية بثنائية 2 ساعة | أمريكا
سكاي: 11 مليون إسترليني نقطة الخلاف بين يونايتد ودورتموند بشأن سانشو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي 4 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي
قد ينال إعجابك