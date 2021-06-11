تشكيل افتتاح يورو 2020 - إيطاليا دون تغيير عن مواجهة التشيك.. وثلاثي ليل يقود تركيا

اختار روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة الافتتاحية لـ يورو 2020 أمام تركيا على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما.

يورو 2020 تقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة والبداية من العاصمة روما على أن يكون النهائي في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ولم يشهد تشكيل المنتخب الإيطالي أي تغييرات عن الذي خاض به ودية التشيك والتي انتهت بالفوز 4-0 للأتزوري.

وجاء تشكيل الأتزوري:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني – ليوناردو سبيناتزولا

الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – مانويل لوكاتيلي

الهجوم: دومينيكو بيراردي – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني

فيما يعتمد شينول جونوش المدير الفني للأتراك على هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب ميلان الإيطالي، وثلاثي ليل بطل فرنسا يوسف يازيتشي وبوراك يلماز في الهجوم، والظهير زكي شيلك في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل الأتراك:

حراسة المرمى: أورجان شاكير

الدفاع: زكي شيلك - مريي ديميرال – شالار سونجيو – أوموت ميراس

الوسط: أوزان توفان – أوكاي يوكوسلو –– هاكان تشالهان أوجلو

الهجوم: يوسف يازيتشي - كينان كيرمان - بوراك يلماز