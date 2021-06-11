رئيس يويفا: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مثل "الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة"

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

هاجم أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الثلاثة أندية التي لم تنسحب من بطولة السوبر ليج بعد.

وكانت لجنة الاستئناف في اليويفا أعلنت تعليق الإجراءات ضد الثلاثي بشكل مؤقت.

وقال تشيفرين في تصريحاته لشبكة راي سبورت: "العدالة تكون بطيئة في بعض الأحيان، لكنها تأتي في النهاية، من وجهة نظري فإن تعليق العقوبات ليس نهائيا".

أخبار متعلقة
سكاي: 11 مليون إسترليني نقطة الخلاف بين يونايتد ودورتموند بشأن سانشو قائمة الأرجنتين - غياب ديبالا.. وسكالوني يضم 4 حراس وميسي على رأس 28 لاعبا جوندوجان: فوز تشيلسي بالأبطال يعطي ألمانيا دفعة قوية في يورو 2020

وتابع: "سنحل القضية في المحكمة، سنوضح الأمور القانونية ثم سنكمل القضية".

وأضاف "الثلاثة أندية يشبهون الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة لفترة، ولا يتم دعوتهم للحفلات، ثم يحاولون الدخول بمساعدة الشرطة".

وتطرق تشيفرين إلى الحديث عن يورو 2020 قائلا: "إنها مثل النور في نهاية النفق، كرة القدم تعطي الأمل للناس، نحن نأمل في بداية اليورو، وكان شيء عادل إقامة الافتتاح في روما، بطولة في عدة دول لن تتكرر مرة أخرة، أنا لا اتفق مع تلك التركيبة ولا أعتقد أننا سنستخدمها مرة أخرى.

وتبدأ بطولة يورو 2020 اليوم بمباراة الافتتاح بين منتخب إيطاليا ومنتخب تركيا، والتي ستقام على الملعب الأوليمبي في روما.

وكانت 12 من الأندية الكبرى في أوروبا أعلنوا عن تأسيس بطولة موازية لدوري أبطال أوروبا تسمى بدوري السوبر الأوروبي، وتقام بنظام مختلف ويشارك بها الأندية الكبرى فقط في أوروبا بشكل سنوي.

ولكن البطولة لاقت معارضة كبيرة من قبل جماهير كرة القدم والاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم، والذين هددوا تلك الأندية باستبعادهم واستبعاد لاعبيهم من المشاركة في أي فاعلية تحت رعاية أي من الاتحادين.

وقررت تسعة أندية الانسحاب بشكل نهائي من البطولة، ولم يتبقى سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، الذين أعلنوا عن تأجيل إقامة البطولة إلى حين التفكير في شروطها إقامتها مرة أخرى.

ريال مدريد برشلونة يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر يورو 2020 - ضربة البداية بين إيطاليا وتركيا 5 دقيقة | يورو 2020
مدرب بيراميدز عن تيفيز: رحل رمز البوكا الأخير 8 دقيقة | أمريكا
في الدرجة الثانية – الصراع يشتد على الصعود في مجموعة القاهرة 21 دقيقة | مصر
تشكيل يورو - إيطاليا دون تغيير عن مواجهة التشيك.. وثلاثي ليل يقود تركيا 29 دقيقة | يورو 2020
رئيس يويفا: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مثل "الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة" 48 دقيقة | أوروبا
تشكيل تونس - معلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الجزائر.. وغياب ساسي ساعة | إفريقيا
في الدرجة الثانية - طنطا يخسر من الداخلية ويهبط للدرجة الثالثة ساعة | مصر
خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل الونش.. واتجاه لتعديل تعاقده ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي 4 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي
قد ينال إعجابك