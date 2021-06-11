رئيس ويفا: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مثل "الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة"

هاجم أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الثلاثة أندية التي لم تنسحب من بطولة السوبر ليج بعد.

وكانت لجنة الاستئناف في الويفا أعلنت تعليق الإجراءات ضد الثلاثي بشكل مؤقت.

وقال تشيفرين في تصريحاته لشبكة راي سبورت: "العدالة تكون بطيئة في بعض الأحيان، لكنها تأتي في النهاية، من وجهة نظري فإن تعليق العقوبات ليس نهائيا".

وتابع: "سنحل القضية في المحكمة، سنوضح الأمور القانونية ثم سنكمل القضية".

وأضاف "الثلاثة أندية يشبهون الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة لفترة، ولا يتم دعوتهم للحفلات، ثم يحاولون الدخول بمساعدة الشرطة".

وتطرق تشيفرين إلى الحديث عن يورو 2020 قائلا: "إنها مثل النور في نهاية النفق، كرة القدم تعطي الأمل للناس، نحن نأمل في بداية اليورو، وكان شيء عادل إقامة الافتتاح في روما، بطولة في عدة دول لن تتكرر مرة أخرة، أنا لا اتفق مع تلك التركيبة ولا أعتقد أننا سنستخدمها مرة أخرى.

وتبدأ بطولة يورو 2020 اليوم بمباراة الافتتاح بين منتخب إيطاليا ومنتخب تركيا، والتي ستقام على الملعب الأوليمبي في روما.

وكانت 12 من الأندية الكبرى في أوروبا أعلنوا عن تأسيس بطولة موازية لدوري أبطال أوروبا تسمى بدوري السوبر الأوروبي، وتقام بنظام مختلف ويشارك بها الأندية الكبرى فقط في أوروبا بشكل سنوي.

ولكن البطولة لاقت معارضة كبيرة من قبل جماهير كرة القدم والاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم، والذين هددوا تلك الأندية باستبعادهم واستبعاد لاعبيهم من المشاركة في أي فاعلية تحت رعاية أي من الاتحادين.

وقررت تسعة أندية الانسحاب بشكل نهائي من البطولة، ولم يتبقى سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، الذين أعلنوا عن تأجيل إقامة البطولة إلى حين التفكير في شروطها إقامتها مرة أخرى.