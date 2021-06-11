في الدرجة الثانية - طنطا يخسر من الداخلية ويهبط للدرجة الثالثة

هبط نادي طنطا إلى الدرجة الثالثة رسميا اليوم الجمعة بعدما هُزم من منافسه الداخلية بهدف دون رد.

وحل طنطا ضيفا على الداخلية لملاقاته في ملعب اتحاد الشرطة في الجولة 27 من دوري الدرجة الثانية لحساب مجموعة القاهرة.

سجل هدف المباراة الوحيد سمير فكري.

وتجمد رصيد طنطا عقب تلك الهزيمة عند 22 نقطة ليحتل بهم المركز الـ16 والأخير في المجموعة ويبتعد عن مراكز الأمان بفارق 11 نقطة.

إذ أن زد ونادي الزرقا حصدا 33 نقطة وهذا ما لن يستطيع طنطا الوصول إليه في ظل تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

وتنص اللائحة على هبوط أربعة أندية من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة في الدرجة الثانية خلال الموسم الجاري.

وبدأ طنطا الموسم تحت القيادة الفنية لرضا عبد العال بعدما قاده في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي في الدوري الممتاز.

وقاد عبد العال فريق طنطا في 7 مباريات بالدوري المصري الممتاز، فاز في واحدة منها، وتعادل مرتين، وخسر 4 مباريات، واستمر في قيادة الفريق بعد هبوطه للدرجة الثانية.

وعانى طنطا من انطلاقة كارثية في الدوري إذ حصد 7 نقاط فقط من 10 مباريات تحت قيادة مدربه الأسبق.

هذا بالإضافة لمعاناة طنطا من كثرة تبديلات الأجهزة الفنية بعد رضا عبد العال.

إذ أن بعد رحيله جاء علاء صابر خلفا له لثلاث مباريات وتلاه حسن موسى ثم ياسر الكناني ووليد المحروقي الذي يُكمل الموسم الجاري.