مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. واستمرار تأهيل أفشة وهاني ومتولي

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 18:17

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي "أفشة" - الأهلي

ألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة على لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم الجمعة كشف فيها نقاط قوة وضعف الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الأهلي في الـ19 من شهر يونيو الجاري في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما واصل محمد مجدي "أفشة" ومحمد هاني لاعبا الفريق خوض البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابات التي يعانيان منها.

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وواصل محمود متولي لاعب الفريق خوض برنامجه التأهيلي الذي يعاني منه للتخلص من الإصابة التي ألمت به بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات قوية للثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

وكان الأهلي عاد لاستئناف مرانه أمس الخميس بعد فترة راحة سلبية حصل عليها دامت لستة أيام استغلالا لفترة التوقف الدولي.

أفشة محمد هاني الأهلي في الدوري
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