قائمة الأرجنتين - غياب ديبالا.. وسكالوني يضم 4 حراس وميسي على رأس 28 لاعبا

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 18:08

كتب : إسلام أحمد

لاوتارو مارتينيز - ليونيل سكالوني - الأرجنتين - بوليفيا

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة مكونة من 28 لاعبا لخوض نهائيات كوبا أمريكا 2021.

وشهدت القائمة غياب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، وكذلك خوان فويث مدافع فياريال الإسباني وإيميليانو بونيديا المنتقل حديثا إلى أستون فيلا الإنجليزي، وخوسيه بالومينيو مدافع أتالانتا الإيطالي ولوكاس أوكامبوس جناح إشبيلية الإسباني.

كما تواجد خوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت على حساب لوكاس ألارايو مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

أخبار متعلقة
ناصر ماهر: لا ننظر لاسم إسبانيا والأرجنتين ولكن لأنفسنا.. وهدفنا تحقيق ميدالية أولمبية بسبب الأرض والرمز.. قصة تجدد العداء بين إنجلترا والأرجنتين قبل يورو 2012 منافس مصر - الأرجنتين الأولمبي يحول تأخره لانتصار ودي مثير على الدنمارك رأسية بورخا تصعق الأرجنتين وتخطف تعادلا ثمينا لـ كولومبيا في +94.. ولاسارتي دون فوز مع تشيلي

واختار سكالوني ضم 4 حراس مرمى في القائمة، رغم تعافي إيميليانو مارتينيز من إصابته على مستوى الرأس والتي تعرض لها خلال مباراة كولومبيا بتصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت) – إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خوان موسو (أودينيزي الإيطالي) – أجوستين مارتشسين (بورتو البرتغالي)

الدفاع: جونزالو مونتيل (ريفر بليت) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – خيرمان بتزيّا (فيورنتينا الإيطالي) – نيكولاس تاجليافيكو (أياكس الهولندي) – مارتن كواترا (فيورنتينا الإيطالي) – ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) – ليساندرو مارتينيز (أياكس الهولندي) – كريستيان روميرو (أتالانتا الإيطالي) – ناهول مولينا (أودينيزي الإيطالي)

الوسط: لياندرو باريدس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جايدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) – جيوفاني لو سيسلو (توتنام الإنجليزي) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – نيكولاس دومينيجز (بولونيا الإيطالي)

الهجوم: – أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – رودريجو دي باول (أودينيزي الإيطالي) – بابو جوميز (إشبيلية الإسباني) – أنخيل كوريّا (أتليتكو مدريد الإسباني) – نيكولاس جونزاليس (شتوتجارت الألماني) – ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) – خواكين كوريّا (لاتسيو الإيطالي) – خوليان ألفاريز (ريفر بليت) – سيرخيو أجويرو (برشلونة الإسباني)

وتقع الأرجنتين في المجموعة الأولى والتي تضم أوروجواي وتشيلي وباراجواي وبوليفيا.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مواجهاته بلقاء تشيلي في الرابع عشر من يونيو الجاري.

وكان التانجو الأرجنتيني قد تعادل أمام تشيلي وكولومبيا في الجولتين الـ 7 و8 من تصفيات كأس العالم 2022 الأسبوع الماضي.

كوبا أمريكا 2021 قائمة الأرجنتين
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - طنطا يخسر من الداخلية ويهبط للدرجة الثالثة 11 دقيقة | مصر
خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل الونش.. واتجاه لتعديل تعاقده 34 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - الأرجنتين الأولمبي يتفوق على السعودية بثنائية ساعة | أمريكا
سكاي: 11 مليون إسترليني نقطة الخلاف بين يونايتد ودورتموند بشأن سانشو ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. واستمرار تأهيل أفشة وهاني ومتولي ساعة | الدوري المصري
قائمة الأرجنتين - غياب ديبالا.. وسكالوني يضم 4 حراس وميسي على رأس 28 لاعبا ساعة | أمريكا
سلبية مسحة الأهلي قبل العودة للتدريبات استعدادا لـ الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بونوتشي: إيطاليا لا تملك رونالدو أو لوكاكو.. قوتها في المجموعة 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي 4 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي
قد ينال إعجابك