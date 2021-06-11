قائمة الأرجنتين - غياب ديبالا.. وسكالوني يضم 4 حراس وميسي على رأس 28 لاعبا

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة مكونة من 28 لاعبا لخوض نهائيات كوبا أمريكا 2021.

وشهدت القائمة غياب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، وكذلك خوان فويث مدافع فياريال الإسباني وإيميليانو بونيديا المنتقل حديثا إلى أستون فيلا الإنجليزي، وخوسيه بالومينيو مدافع أتالانتا الإيطالي ولوكاس أوكامبوس جناح إشبيلية الإسباني.

كما تواجد خوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت على حساب لوكاس ألارايو مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

واختار سكالوني ضم 4 حراس مرمى في القائمة، رغم تعافي إيميليانو مارتينيز من إصابته على مستوى الرأس والتي تعرض لها خلال مباراة كولومبيا بتصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت) – إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خوان موسو (أودينيزي الإيطالي) – أجوستين مارتشسين (بورتو البرتغالي)

الدفاع: جونزالو مونتيل (ريفر بليت) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – خيرمان بتزيّا (فيورنتينا الإيطالي) – نيكولاس تاجليافيكو (أياكس الهولندي) – مارتن كواترا (فيورنتينا الإيطالي) – ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) – ليساندرو مارتينيز (أياكس الهولندي) – كريستيان روميرو (أتالانتا الإيطالي) – ناهول مولينا (أودينيزي الإيطالي)

الوسط: لياندرو باريدس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جايدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) – جيوفاني لو سيسلو (توتنام الإنجليزي) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – نيكولاس دومينيجز (بولونيا الإيطالي)

الهجوم: – أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – رودريجو دي باول (أودينيزي الإيطالي) – بابو جوميز (إشبيلية الإسباني) – أنخيل كوريّا (أتليتكو مدريد الإسباني) – نيكولاس جونزاليس (شتوتجارت الألماني) – ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) – خواكين كوريّا (لاتسيو الإيطالي) – خوليان ألفاريز (ريفر بليت) – سيرخيو أجويرو (برشلونة الإسباني)

وتقع الأرجنتين في المجموعة الأولى والتي تضم أوروجواي وتشيلي وباراجواي وبوليفيا.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مواجهاته بلقاء تشيلي في الرابع عشر من يونيو الجاري.

وكان التانجو الأرجنتيني قد تعادل أمام تشيلي وكولومبيا في الجولتين الـ 7 و8 من تصفيات كأس العالم 2022 الأسبوع الماضي.