بونوتشي: إيطاليا لا تملك رونالدو أو لوكاكو.. قوتها في المجموعة

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

بونوتشي

شدد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا أن العمل الجماعي هو ما يميز فريقه الذي لا يمتلك نجما كبيرا مثل كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ولاعب يوفنتوس.

وقال بونوتشي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:"بخلاف فرق أخرى، ليس لدينا لاعبا نجما مثل كريستيانو رونالدو أو روميلو لوكاكو. النجم هو المجموعة".

وواصل "بعد إخفاق التأهل لمونديال 2018 أردنا القتال من أجل شعبنا، ولنعيد فريقنا للمكانة التي يستحقها. هذا المشروع يتطور، لدينا الحماس والموهبة والشباب والخبرة".

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واستمر "حين تحافظ على نظافة شباكك، لا يرجع ذلك للمدافعين فقط، لو لم يعمل معك الفريق سيسقط ذلك الحائط. النظرة إلينا على أننا لسنا فريقا ممتعا فحسب تسعدني، فالكل تتلطخ يده بالوحل. كمدافع، تحب دائما الفوز بهدف وحيد".

ويستعد بونوتشي ورفاقه لخوض المباراة الافتتاحية ليورو 2020 اليوم الجمعة ضد تركيا.

وتلعب إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وسويسرا وويلز.

وتعتبر إيطاليا مرشحة للذهاب بعيدا في البطولة بعد أدائها الرائع في آخر سنتين مع المدرب روبرتو مانشيني.

وتوجت إيطاليا باليورو مرة وحيدة كانت في أرضها عام 1968.

يورو 2020 بونوتشي إيطاليا
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