جوندوجان: فوز تشيلسي بالأبطال يعطي ألمانيا دفعة قوية في يورو 2020

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام - جوندوجان

يرى إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا أن فوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا سيعطي بلاده دفعة قوية خلال بطولة يورو 2020.

وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وقال جوندوجان في تصريحات للصحفيين: "الفوز بدوري أبطال أوروبا سيعطي اللاعبين دفعة قوية والمزيد من الثقة".

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ويضم تشيلسي بين صفوفه كل من: كاي هافرتز وتيمو فيرنر وأنطونيو رودريجر، الذين يشكلون القوام الرئيسي لمنتخب ألمانيا.

وتابع "خصوصا كاي الذي سجل هدف الفوز، سنستخدم هذا (الانتصار) لمساعدة الفريق، كما أنني سعيد من أجلهم لأنهم استحقوا ذلك".

وعن شعوره بعد الهزيمة، قال: "لم يكن من السهل تقبل الخسارة، لقد عملنا طوال الموسم للوصول للنهائي، كما أني خسرت النهائي مجددا بعد 8 سنوات، شعرت بالجرح، لكن الحياة تستمر وهذا جمال الرياضات التنافسية".

واستمر "حصلت على عدة أيام للراحة وقمت باستغلالها بأفضل شكل، لكني الآن أضع تركيزي على المهمة الحالية، بغض النظر عن خسارة النهائي".

وعن مواجهة فرنسا في افتتاح مباريات ألمانيا في البطولة، قال: "نعلم أننا نلعب ضد فريق به العديد من المواهب، وقد يكون علينا أن نضحي بالاستحواذ على الكرة".

وتابع "سنلعب بحدة حين نفقد الكرة مع تواجد ثنائي ارتكاز في طريقة 3-4-3، ومن المهم للغاية أن نستخدم قلبي الدفاع للتعامل مع المهاجمين".

وواصل "من الرائع أن يكون هناك ثنائي خلفنا قادر على حماية المساحات، وهذا ما يضيف أهمية للخط الخلفي الذي يقدم الدعم لنا".

وأتم "نعتمد عليهم ومن الممكن أن نستغل الحصول على الكرة في الخلف ما يجعل فرنسا تطاردنا".

وتلعب ألمانيا في المجموعة السادسة في يورو 2020 مع البرتغال والمجر وفرنسا.

ولعب جوندوجان 45 دولية مع ألمانيا وسجل 10 أهداف.

إلكاي جوندوجان منتخب ألمانيا تشيلسي
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