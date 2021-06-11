فويث باق.. فياريال يضم مدافع توتنام حتى 2026

أعلن فياريال اليوم الجمعة تفعيل بند شراء خوان فويث بعقد يمتد إلى 2026.

خوان فويث النادي : فياريال فياريال

ولعب الأرجنتيني، البالغ عمره 23 عاما، الموسم المنصرم معارا من توتنام إلى فياريال مع أحقية شراء للأخير.

ورغم مشاركته في 16 مباراة فقط في الدوري الإسباني إلا أن فياريال، حامل لقب الدوري الأوروبي، اختار استمرار المدافع.

وبخلاف مركز قلب الدفاع، يجيد فويث اللعب في مركز الظهير الأيمن وكذلك في وسط الملعب.

وبذلك سينتقل فويث، الذي مثل الأرجنتين في 12 مباراة، من توتنام إلى فياريال مقابل 15 مليون يورو.

ولعب فويث في استوديانتس الأرجنتيني قبل أن يضمه توتنام في 2017 مقابل 13 مليون يورو.

وشارك فويث في 32 مباراة مع فياريال وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

كان أساسيا في نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد الذي حسمه فياريال بركلات الترجيح في 26 مايو الماضي.