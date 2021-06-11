تقرير: إشبيلية يقدم عرضا لـ راموس مدته 5 سنوات

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

قال راديو esRadio الإسباني إن نادي إشبيلية قدم عرضا لسيرخيو راموس قائد ريال مدريد مدته 5 سنوات.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

إشبيلية

وأشار إلى أن الفريق الأندلسي يرغب في استعادة المدافع المخضرم البالغ عمره 35 عاما.

ولعب راموس في إشبيلية من 2002 إلى 2005 قبل أن ينتقل لريال مدريد مقابل 27 مليون يورو.

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ولم يجدد راموس عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ونشرت صحيفة إل ديسماركي الإسبانية في وقت سابق صورا لريني راموس، شقيق اللاعب، وكتبت أنه كان يتناول العشاء مع مونشي المدير الرياضي لإشبيلية.

ولم يحسم راموس مصيره بعد، هل يستمر مع ريال مدريد أم ينتقل لناد آخر؟

وقالت تقارير إن أندية عديدة مهتمة بالحصول على اللاعب الإسباني أبرزها باريس سان جيرمان.

ويعتبر راموس ضمن أفضل المدافعين في تاريخ ريال مدريد وإسبانيا.

توج مع ناديه بـ22 لقبا وفاز مع بلده باليورو مرتين وبمونديال 2010.

ومثل راموس فريق ريال مدريد في 671 مباراة وسجل 101 هدف وأرسل 40 تمريرة حاسمة.

إشبيلية سيرخيو راموس ريال مدريد
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