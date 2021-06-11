كروس: راموس أفضل قائد زاملته.. وشرف لي اللعب مع بنزيمة

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 16:02

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

اختار توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، سيرخيو راموس نجم فريقه الملكي كأفضل قائد لعب معه معبرا عن شعوره بالفخر للعب مع كريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا.

ولم يتوصل راموس لاتفاق لتجديد تعاقده مع ريال مدريد حتى الآن ويحق له الرحيل لأي فريق.

وقال كروس في تصريحات صحفية حول تجديد عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد: "لا أعلم الكثير، لكنه زميل رائع وأستمتع باللعب بجواره، وأتمنى أن يبقى لسنوات".

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وتابع "لكنه قراره وليس قراري، ما يمكنني قوله هو أنه يعد باللاعب الرائع وأفضل قائد لعبت معه".

وعن عودة كريم بنزيمة لمنتخب فرنسا، قال: "لقد حظى بموسم جيد".

وتابع "شرف لي أن ألعب معه على نفس الملعب حتى لو كان سيلعب ضدي، لكني أثق في خط دفاعنا".

وعاد بنزيمة لمنتخب فرنسا بعد استبعاده من القائمة منذ عام 2015.

وحول مواجهة فرنسا في البطولة، قال: "لا أشعر بالقلق من خط هجومهم رغم إمكانياتهم الرائعة".

وتابع "حين ينطلق (كيليان) مبابي فهدفنا ألا نجعله يشكل خطورة كما أن أسلوب لعبنا يدور حول عدم فقدان الكرة والاستحواذ عليها بأكبر قدر ممكن والتمركز بشكل صحيح وعدم ترك أي مساحات لهم".

وتقع ألمانيا في المجموعة السادسة لبطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" مع منتخبات: البرتغال وفرنسا والمجر.

وعن عدم اختيار لوثار ماتيوس نجم ألمانيا السابق لكروس في التشكيل الأساسي للمنتخب، رد "لدينا خبيرا أو إثنين في ألمانيا وسيكون لدينا المزيد خلال البطولة".

وواصل "إذا نظرت لكل تشكيل فإنني سأبذل طاقة كبيرة للغاية. أنا ألعب في المنتخب منذ ذذ عاما ولست من يختار التشكيل".

وشدد "علينا أن نشعر بالسعادة لأننا نمتلك العديد من لاعبي خط الوسط الرائعين وهذا لم يكن يحدث سابقا".

وأتم "الجميع يستطيع اختياره تشكيله المثالي لكني أعرف ما يمكنني تقديمه للمنتخب".

ولعب كروس 102 مباراة دولية وسجل 17 هدفا وفاز بكأس العالم 2014.

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