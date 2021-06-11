اختبر نفسك – هل تعرف البرتغال جيدا؟

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 15:06

كتب : FilGoal

البرتغال

هل تعرف تاريخ منتخب البرتغال في بطولة الأمم الأوروبية جيدا؟

حامل اللقب يستعد للحفاظ على لقبه وإضافة لقب جديد.

فهل تعرف تاريخ البرتغال جيدا؟ حسنا اختبر نفسك قبل انطلاق يورو 2020.

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البرتغال يورو 2020
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