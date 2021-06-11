كارتيرون: أخطأت أمام الإسماعيلي.. والزمالك ينافس في ظروف صعبة لا يشكو منها اللاعبون

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 14:56

كتب : إبراهيم رمضان

طرد باتريس كارتيرون في لقاء الزمالك والإسماعيلي

اعترف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أنه أخطأ حين اقتحم الملعب في لقاء الإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر الذي حسمه فريقه بهدف في 27 مايو الماضي.

وأشار الفرنسي إلى حزنه من "شائعات" قالت إنه سيرحل عن الفريق، مشددا أن الزمالك ينافس "في ظروف صعبة".

وقال كارتيرون عبر موقع الزمالك:"لست سعيدا بذلك الطرد، أخطأت ولن يتكرر الأمر. الزمالك خاض في هذه الفترة مباريات كثيرة وكان مضغوطا، فوجئت بالحكم يشهر البطاقات بكثرة ضد اللاعبين، وكأن الأمر موجه، لذلك ثار غضبي ونزلت الملعب".

أخبار متعلقة
رغم التجديد لتشيلسي.. تقرير: جيرو يقترب من ميلان صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير جونيش: نعرف نقاط ضعف إيطاليا.. وشالهانوجلو: التعادل سيرضينا دي بروين وفيتسل يغيبان عن بلجيكا ضد روسيا

وواصل "لم يكن علي فعل ذلك، رغم الظلم التحكيمي الذي تعرضنا له".

وعوقب كارتيرون بالإيقاف مباراتين وفرضت عليه غرامة قدرها 70 ألف جنيه. غاب عن مباراة الجونة ولن يقود الزمالك من الملعب في لقاء أسوان المقبل.

وأضاف مدرب وادي دجلة والأهلي السابق "حزين بسبب ما يقال عن رحيلي، هذا ضد تفكيري، لأنني أريد البطولات مع الزمالك. الجمهور لا يدرك مدى صعوبة الشهور الماضية على اللاعبين، الفريق ينافس في ظروف صعبة واللاعبون لا يشتكون".

وأتم موجها رسالته للجمهور "أبذل قصارى جهدي مع الجهاز واللاعبين لإسعادكم بالتتويج بالدوري وكأس مصر في الموسم الجاري".

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه أسوان يوم الخميس في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ثم يواجه مصر للمقاصة في 22 يونيو في ربع نهائي كأس مصر.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ14 نقطة عن الأهلي الوصيف وللأخير6 لقاءات مؤجلة.

كارتيرون الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبر نفسك – هل تعرف البرتغال جيدا؟ 16 دقيقة | يورو 2020
كارتيرون: أخطأت أمام الإسماعيلي.. والزمالك ينافس في ظروف صعبة لا يشكو منها اللاعبون 25 دقيقة | مصر
رغم التجديد لـ تشيلسي.. تقرير: جيرو يقترب من ميلان 26 دقيقة | ميركاتو
صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير ساعة | الدوري الإنجليزي
دي بروين وفيتسل يغيبان عن بلجيكا ضد روسيا ساعة | يورو 2020
جونيش: نعرف نقاط ضعف إيطاليا.. وشالهانوجلو: التعادل سيرضينا ساعة | يورو 2020
ألبا: انتقال سواريز لـ أتليتكو كان مزحة.. أخرس العديد من الألسنة ساعة | الدوري الإسباني
سانشو: نضجت مشجعا لـ تشيلسي.. وكنت أحب هذين اللاعبين 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك