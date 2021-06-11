كارتيرون: أخطأت أمام الإسماعيلي.. والزمالك ينافس في ظروف صعبة لا يشكو منها اللاعبون

اعترف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أنه أخطأ حين اقتحم الملعب في لقاء الإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر الذي حسمه فريقه بهدف في 27 مايو الماضي.

وأشار الفرنسي إلى حزنه من "شائعات" قالت إنه سيرحل عن الفريق، مشددا أن الزمالك ينافس "في ظروف صعبة".

وقال كارتيرون عبر موقع الزمالك:"لست سعيدا بذلك الطرد، أخطأت ولن يتكرر الأمر. الزمالك خاض في هذه الفترة مباريات كثيرة وكان مضغوطا، فوجئت بالحكم يشهر البطاقات بكثرة ضد اللاعبين، وكأن الأمر موجه، لذلك ثار غضبي ونزلت الملعب".

وواصل "لم يكن علي فعل ذلك، رغم الظلم التحكيمي الذي تعرضنا له".

وعوقب كارتيرون بالإيقاف مباراتين وفرضت عليه غرامة قدرها 70 ألف جنيه. غاب عن مباراة الجونة ولن يقود الزمالك من الملعب في لقاء أسوان المقبل.

وأضاف مدرب وادي دجلة والأهلي السابق "حزين بسبب ما يقال عن رحيلي، هذا ضد تفكيري، لأنني أريد البطولات مع الزمالك. الجمهور لا يدرك مدى صعوبة الشهور الماضية على اللاعبين، الفريق ينافس في ظروف صعبة واللاعبون لا يشتكون".

وأتم موجها رسالته للجمهور "أبذل قصارى جهدي مع الجهاز واللاعبين لإسعادكم بالتتويج بالدوري وكأس مصر في الموسم الجاري".

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه أسوان يوم الخميس في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ثم يواجه مصر للمقاصة في 22 يونيو في ربع نهائي كأس مصر.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ14 نقطة عن الأهلي الوصيف وللأخير6 لقاءات مؤجلة.