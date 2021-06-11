رغم التجديد لـ تشيلسي.. تقرير: جيرو يقترب من ميلان

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

جيرو - تشيلسي

يبدو أن أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي لا يزال قريبا من الانتقال لميلان رغم تجديد تعاقده مع فريقه الإنجليزي.

وبحسب شبكة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن جيرو وافق على الانضمام لميلان لمدة موسمين.

وكان تشيلسي قد أعلن عن تجديد جيرو بعد فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا.

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وأشار التقرير إلى أن جيرو اتفق مع ميلان على بنود التعاقد على أن يحصل على راتب قدره 3.4 ملايين يورو.

لكن ميلان لن يُكمل اتفاقه مع جيرو إلا إذا حصل على خدماته مجانا.

رغبة ميلان تأتي بسبب اتفاق إدارة تشيلسي مع جيرو على "رحيله مجانا" إذا تلقى أحد العروض، وذلك بحسب حديث المهاجم الفرنسي مع مارينا جرانوفسكايا المدير التنفيذي للنادي.

جيرو (34 عاما) انتقل لتشيلسي في يناير عام 2018 قادما من أرسنال.

ولعب جيرو 31 مباراة هذا الموسم مع تشيلسي في كل البطولات وسجل 11 هدفا.

أوليفييه جيرو تشيلسي ميلان
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