دي بروين وفيتسل يغيبان عن بلجيكا ضد روسيا

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 14:07

كتب : FilGoal

دي بروين

أعلن منتخب بلجيكا اليوم الجمعة أن لاعبيه كيفن دي بروين وأكسيل فيتسل لن يواجها روسيا يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ليورو 2020.

وكشف الفريق أن اللاعبين لم يسافرا مع الفريق إلى سان بطرسبرج الروسية حيث تجري المواجهة.

وسيواصل اللاعبان التأهيل استعدادا للقاء بلجيكا ضد الدنمارك يوم الخميس.

أخبار متعلقة
نجم زينيت يغيب عن روسيا في يورو 2020 بسبب كورونا جونيش: نعرف نقاط ضعف إيطاليا.. وشالهانوجلو: التعادل سيرضينا ألبا: انتقال سواريز لـ أتليتكو كان مزحة.. أخرس العديد من الألسنة سانشو: نضجت مشجعا لـ تشيلسي.. وكنت أحب هذين اللاعبين

وتضم المجموعة الثانية أيضا فريق فنلندا الذي يشارك في اليورو لأول مرة ويستهل مبارياته بمواجهة الدنمارك يوم السبت.

ثم يلعب ضد روسيا يوم الأربعاء.

وتشارك بلجيكا في اليورو للمرة السادسة وأفضل نتائجها كانت الوصافة في 1980 بعد خسارة النهائي ضد ألمانيا.

وتعتبر بلجيكا، ثالث مونديال 2018، مرشحة بقوة للذهاب بعيدا في يورو 2020.

بلجيكا يورو 2020 دي بروين فيتسل
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 28 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 35 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 46 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك