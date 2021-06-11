دي بروين وفيتسل يغيبان عن بلجيكا ضد روسيا
الجمعة، 11 يونيو 2021 - 14:07
كتب : FilGoal
أعلن منتخب بلجيكا اليوم الجمعة أن لاعبيه كيفن دي بروين وأكسيل فيتسل لن يواجها روسيا يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ليورو 2020.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وكشف الفريق أن اللاعبين لم يسافرا مع الفريق إلى سان بطرسبرج الروسية حيث تجري المواجهة.
وسيواصل اللاعبان التأهيل استعدادا للقاء بلجيكا ضد الدنمارك يوم الخميس.
وتضم المجموعة الثانية أيضا فريق فنلندا الذي يشارك في اليورو لأول مرة ويستهل مبارياته بمواجهة الدنمارك يوم السبت.
Axel Witsel and Kevin De Bruyne did not travel to Russia. They stayed in Tubize to continue their recovery. 🇧🇪— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2021
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ثم يلعب ضد روسيا يوم الأربعاء.
وتشارك بلجيكا في اليورو للمرة السادسة وأفضل نتائجها كانت الوصافة في 1980 بعد خسارة النهائي ضد ألمانيا.
وتعتبر بلجيكا، ثالث مونديال 2018، مرشحة بقوة للذهاب بعيدا في يورو 2020.