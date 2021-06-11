جونيش: نعرف نقاط ضعف إيطاليا.. وشالهانوجلو: التعادل سيرضينا

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 13:48

كتب : FilGoal

بوراك يلماز - هاكان تشالهان أوجلو - تركيا

شدد شينول جونيش مدرب تركيا على استعداد فريقه للقاء المرتقب ضد مضيفته إيطاليا اليوم الجمعة في انطلاق يورو 2020.

بينما أوضح هاكان شالهانوجلو أن فريقه سيكون راضيا لو اقتنص نقطة أمام إيطاليا في ملعب أوليمبيكو في روما.

وقال جونيش في مؤتمر صحفي:"سيكون فخرا لنا الفوز على إيطاليا في المباراة الأولى. لسنا ضمن المرشحين للفوز باللقب، لكننا نود أن نكون كذلك. أود بلوغ النهائي ومواجهة إيطاليا مجددا".

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وواصل "رحلتنا في الكرة العالمية بدأت ببلوغنا نصف نهائي مونديال 2002، الكل يرغب في الفوز، لكني أثق أننا سنواصل التعلم من هذه البطولة. نعرف نقاط قوة إيطاليا، وأيضا نقاط الضعف. نعرف هيبة إيطاليا وتقاليدها".

وأضاف "رغم ذلك، ستكون مباراة قوية، على كل الأصعدة، فنيا وتكتيكيا وبدنيا. أود رؤية جودة اللاعبين في الملعب".

بينما صرح شالهاونجلو لاعب ميلان قائلا:"إنها مباراة خاصة لنا جميعا وبالنسبة لي تحديدا لأنني سأواجه زملائي. نتطلع لهذه المواجهة منذ وقت طويل ونأمل اقتناص نقطة على الأقل".

وتلعب إيطاليا وتركيا في المجموعة الأولى مع سويسرا وويلز اللتان تلتقيان يوم السبت.

ثم يوم الأربعاء تلعب إيطاليا في روما ضد سويسرا وتصطدم تركيا بويلز في باكو عاصمة أذربيجان.

وأفضل نتيجة لتركيا في اليورو كانت بلوغ نصف النهائي في 2008 حين خسرت من ألمانيا بنتيجة 3-2.

تركيا يورو 2020
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